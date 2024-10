Khổ sở vì khu tái định cư không có nước sạch

N GHỊCH LÝ Ở VÙNG NƯỚC NGỌT QUANH NĂM

Khu tái định cư (TĐC) An Lạc thuộc khóm Sở Thượng, P.An Lạc, TP.Hồng Ngự bố trí cho 150 hộ dân bị ảnh hưởng dự án xử lý sạt lở bờ sông Tiền, đoạn thuộc P.An Lạc. Đến nay, có 99 hộ đã nhận nền, xây nhà vào ở nhưng không có nước sạch sử dụng khiến cuộc sống và sinh hoạt vô cùng bất tiện.

Gia đình ông Nguyễn Văn Lan phải mua thùng dự trữ nước mưa ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Nguyễn Văn Lan, ngụ khu TĐC này, than vãn: "Tôi vào khu TĐC này cất nhà ở 3 tháng nay nhưng không có nước sạch sử dụng. Gia đình 6 người, tôi bị teo cơ đi đứng khó khăn, ba mẹ lớn tuổi, hai đứa con còn nhỏ, nhà buôn bán nước giải khát nên cần nhiều nước hơn nhà bình thường. Mỗi ngày, vợ tôi phải kéo xe đi xin vài chục can nước về nấu ăn, tắm giặt… Hễ trời mưa, dù ngày hay đêm, nhà nào ở đây cũng tranh thủ hứng nước mưa sử dụng. Sống ở vùng nước ngọt quanh năm và ngay TP mà phải khổ sở vì thiếu nước sạch là khó chấp nhận".

Không chỉ bất tiện trong sinh hoạt, các hộ dân trong khu TĐC An Lạc còn khó khăn trăm bề khi xây nhà, phải bơm nước cống để trộn hồ. Ông Trần Văn Bé (51 tuổi, ngụ khu TĐC An Lạc) nói: "Dù biết dùng nước cống sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình nhưng tôi đành bấm bụng chấp nhận vì không có nước sạch. Thời điểm này, nhiều hộ đang xây nhà, nếu trời không mưa thì nước cống cũng không đủ xài, phải đi kiếm cống nào còn nước để bơm, khổ lắm. Hiện, vẫn còn hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng bờ kè nhưng chưa chịu vô cất nhà do khu TĐC này chưa có nước sạch, nhiều bất tiện trong sinh hoạt".

C HƯA CHỌN ĐƯỢC ĐƠN VỊ ĐẤU NỐI NƯỚC SẠCH

UBND TP.Hồng Ngự thông tin ngân sách nhà nước đã đầu tư khoảng 1,3 tỉ đồng xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cấp nước sạch tại khu TĐC An Lạc và từng nền nhà đã có ống dẫn nước. Thế nhưng, nhiều tháng qua, nơi đây vẫn chưa có nước do địa phương chưa lựa chọn được đơn vị đấu nối nước. Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch UBND TP.Hồng Ngự, các hộ dân khu vực giải tỏa làm kè chống sạt trước đây sử dụng nước sạch do cơ sở cấp nước Tùng Lâm (tọa lạc P.An Lạc) cung cấp. Khi khu TĐC An Lạc hình thành, cơ sở này đề nghị được đấu nối, cấp nước sinh hoạt tiếp cho dân. TP.Hồng Ngự đã báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét, giải quyết.

Đa số hộ dân trong khu tái định cư An Lạc phải dùng nước cống xây nhà ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại cuộc họp ngày 13.9 với các ngành chức năng, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, giao đơn vị chuyên ngành tiếp nhận và hoàn trả chi phí đầu tư hệ thống cấp nước sạch tại khu TĐC An Lạc để đưa vào khai thác; đồng thời yêu cầu TP.Hồng Ngự thực hiện các trình tự, thủ tục khai thác hệ thống cấp nước sạch đảm bảo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Hậu cho biết thêm: "TP đã giao các phòng chuyên môn và UBND P.An Lạc khẩn trương rà soát trình tự, thủ tục để tham mưu TP chọn đơn vị cung cấp nước đủ năng lực. Nước do cơ sở cấp nước Tùng Lâm trước giờ qua kiểm tra vẫn đảm bảo chất lượng, và cơ sở này xin tiếp tục cung cấp cho các hộ dân khu TĐC An Lạc. Tuy nhiên, địa phương phải thực hiện theo đúng quy định. Chúng tôi sẽ sớm chọn đơn vị cung cấp nước để đấu nối phục vụ nước sạch cho người dân".