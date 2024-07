Mòn mỏi chờ nước sạch

Cứ tầm cuối giờ chiều, người dân tại KP.Phương Phú tranh thủ đi chắt nước ở giếng làng. Những gàu nước nhuộm phèn và hôi mùi bùn được người dân đổ vào can đem về nhà để sử dụng. Với họ, những giọt nước ngọt này rất quý. "Chẳng cần biết nước có đảm bảo an toàn hay không, còn nước để lấy là mừng lắm rồi. Gia đình tôi phải tranh thủ nửa đêm đi chắt nước chứ tiền đâu mà mua nước dùng cho đủ. Nước cặn, phèn thì đem về để qua đêm cho lắng xuống, đỡ mùi rồi dùng", bà Phạm Thị Ngọc (51 tuổi, ở KP.Phương Phú) nói.



Nhiều người dân đi gánh nước nhiễm mặn về dùng xen với nước ngọt cho đỡ tốn tiền TRẦN BÍCH NGÂN

Giếng nước ngọt ở KP.Phương Phú đã cạn nước TRẦN BÍCH NGÂN

Theo bà Ngọc, năm nay tình trạng thiếu nước ngọt xảy ra từ tháng 4, đến tháng 9 có mưa thì nước mới có trở lại. Hằng tuần, mỗi gia đình phải chi từ 90.000 - 300.000 đồng để mua nước sinh hoạt. "Mua đầy bồn 1.000 lít nước ngọt hết 90.000 đồng. Nếu không đi chắt nước ở giếng làng thì nhà tôi dùng 3 ngày là hết bồn 1.000 lít, dùng tiết kiệm thì được 5 ngày. Một tháng, nhà tôi phải tốn trên 500.000 đồng tiền mua nước sinh hoạt. Đó là chưa kể tiền mua bình nước lọc để uống, nếu tính luôn khoản này thì chắc 1 tháng phải tốn cả triệu đồng tiền mua nước", bà Ngọc cho biết thêm.

Nhà cách giếng gần cây số, lại không biết đi xe máy nên ngày nào bà Phạm Thị Gái (55 tuổi, KP.Phương Phú) cũng phải gánh bộ 4 - 5 đôi nước. "Nước mua thì tôi để dành uống và nấu ăn, nước giếng nhiễm mặn thì để giặt giũ, tắm rửa cho đỡ tốn tiền. Năm nào cũng thiếu nước ngọt, có khi thiếu đến 5 - 6 tháng. Hàng chục năm qua, chúng tôi mong mỏi nước sạch được kéo về để thoát khỏi cảnh này", bà Gái than thở.

Hàng trăm hộ dân ở KP.Phương Phú phải mua nước sạch về dùng TRẦN BÍCH NGÂN

Người dân KP.Phương Phú tập trung để chắt nước ngọt tại giếng làng mang về dùng TRẦN BÍCH NGÂN

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, KP.Phương Phú có 352 hộ dân, trong đó có khoảng 100 hộ đang phải bỏ tiền mua nước ngọt vào mùa khô. Để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân KP.Phương Phú, UBND TX.Sông Cầu đã hỗ trợ khoan giếng. Tuy nhiên, do địa hình cao, gần biển nên đến mùa khô các giếng khoan bị cạn nước, nhiễm mặn. "Tháng 8.2024, công trình nhà máy nước sạch Sông Cầu - Tuy An 2 sẽ khởi công lắp đặt đường ống dẫn nước từ cầu Ngân Sơn (H.Tuy An) dọc theo hành lang đường bộ QL1A về hướng bắc, dẫn nước sạch về cho bà con KP.Phương Phú. Hy vọng đến khoảng cuối năm 2024 người dân KP.Phương Phú sẽ có nước sạch để dùng", ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch UBND P.Xuân Đài, cho biết.