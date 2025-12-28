Khu vực 51 tuyệt mật đón những chuyến bay bí ẩn của quân đội Mỹ

Theo bài báo, đây là máy bay thuộc hãng Janet, chuyên chở nhân viên nhà thầu và quân sự đến các cơ sở tuyệt mật.

Được lập ra từ năm 1955, Khu vực 51 được dùng để tổ chức các cuộc tập trận lớn. Nhưng đã có nhiều đồn đại rằng đây chính là nơi Mỹ đang cất giữ công nghệ ngoài hành tinh. Theo Daily Mail, máy bay Janet đã thực hiện sáu chuyến bay đến Khu vực 51 trong tuần qua, mỗi chuyến dưới 20 phút. Lý do chính thức cho các chuyến bay này là để thử nghiệm vũ khí và máy bay tuyệt mật.

Trong thời Chiến tranh lạnh, Khu vực 51 chính là nơi để thử nghiệm máy bay do thám tầm cao U-2.

Máy bay Janet, do Boeing thiết kế, là một chiếc máy bay phản lực màu trắng với một dải màu đỏ duy nhất chạy từ trước ra sau ẢNH: NUR PHOTO

Theo Daily Mail, nhà báo chuyên về hàng không Jim Goodall, trong một cuộc phỏng vấn những năm 1990, dẫn nguồn tin từng làm việc ở Khu vực 51 cho biết công nghệ ở đó “khiến George Lucas ghen tị”.

Ông Goodall kể lại lời một chuyên gia nói họ có “vật thể ngoài hành tinh”. Khi hỏi về UFO, nguồn tin khẳng định chúng tồn tại nhưng không nói thêm chi tiết. Ông Goodall mô tả các phương tiện lạ như máy bay tàng hình “Excalibur”, vật thể hình tam giác không tiếng ồn, và một vật thể lớn bay với tốc độ trên 16.000 km/h từng được cơ quan hàng không Mỹ ghi nhận.

Ông cũng nhắc tới tuyên bố của ông Ben Rich, cựu giám đốc Chương trình Phát triển Nâng cao của Lockheed Martin, cho rằng công nghệ ở Khu 51 vượt xa tưởng tượng và sẽ không được công bố trong vòng 50 năm. Dù vậy, ông Goodall nhận định an ninh hiện nay cực kỳ nghiêm ngặt, có thể bí mật sẽ được giữ lâu hơn cả mốc 2025 hay 50 năm.