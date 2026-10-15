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    Khủng hoảng nhiên liệu tại Bali, người dân mòn mỏi chờ đổ xăng nhiều ngày liền

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng
    Giới chức Indonesia khẳng định tình trạng thiếu xăng là sự cố phân phối do thời tiết và lỗi kỹ thuật, không phải do thiếu hụt nguồn cung năng lượng.

    Hãng tin AP ngày 14.10 cho hay tình trạng xe máy và ô tô rồng rắn chờ mua nhiên liệu, tràn xuống cả các tuyến đường lân cận đã diễn ra tại tỉnh Bali (Indonesia) kể từ ngày 11.10. Tại nhiều trạm đổ xăng, nhân viên phải treo biển thông báo hết hàng, trong khi người dân mòn mỏi chờ đợi các đợt giao hàng mới. Lực lượng an ninh, bao gồm quân đội, đã được huy động để hỗ trợ giữ trật tự đám đông.

    Khủng hoảng nhiên liệu tại Bali, người dân mòn mỏi chờ đổ xăng nhiều ngày liền - Ảnh 1.

    Các phương tiện nối đuôi nhau chờ đổ xăng tại Bali, Indonesia ngày 14.10

    ẢNH: AP

    Tình trạng khan hiếm trên gây bức xúc lớn cho người dân và giới doanh nghiệp trên hòn đảo vốn phụ thuộc nhiều vào du lịch. Một người dân tên Made Marlianti chia sẻ cô đã phải xếp hàng chờ khoảng 7 tiếng dưới trời nắng gắt chỉ để đổ xăng.

    Giải thích về sự việc, Tổng cục trưởng Dầu khí Indonesia Laode Sulaeman khẳng định đây hoàn toàn là vấn đề về khâu phân phối. Cụ thể, một tàu chở nhiên liệu đến Bali đã gặp sự cố về mỏ neo, cộng thêm thời tiết xấu và biển động đã làm chậm trễ quá trình giao hàng đến các trạm đầu mối Sanggaran và Manggis.

    Ngoài ra, việc người dân mua tích trữ và nhu cầu sử dụng loại xăng Pertalite (được chính phủ trợ giá) tăng vọt càng khiến nguồn cung tại các trạm bán lẻ thêm cạn kiệt.

    Thống đốc Bali Wayan Koster đã lên tiếng kêu gọi người dân không nên hoảng loạn vì kho dự trữ vẫn đảm bảo. Tập đoàn năng lượng quốc gia Pertamina cho biết đang khẩn trương phân phối và theo dõi chặt chẽ nguồn cung, ngay sau khi một tàu chở 18 triệu lít xăng Pertalite và 2,5 triệu lít xăng Pertamax cập bến.

    Sự cố cục bộ này xảy ra trong bối cảnh Indonesia đang đối mặt với những thách thức trong việc đảm bảo nguồn nhiên liệu nhập khẩu do chuỗi cung ứng hàng hải toàn cầu bị gián đoạn.

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