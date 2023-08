Khủng hoảng Niger vẫn bế tắc

Phái đoàn ECOWAS đến thủ đô Niamey của Niger ngày 3.8, nhưng rời đi trong ngày và không có cuộc gặp với tướng Abdourahamane Tiani, lãnh đạo chính quyền quân sự.

Hiện giới lãnh đạo quân sự các nước thành viên ECOWAS có mặt tại thủ đô Abuja của Nigeria, nước đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên ECOWAS, để thảo luận các biện pháp can thiệp tình hình Niger. Tổng thống Nigeria Bola Tinubu cho hay khối sẽ tìm ra phương án tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Niger trong ôn hòa, nhưng không loại trừ khả năng can thiệp quân sự. Chính quyền tự xưng của tướng Tiani tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ sự can thiệp bằng vũ lực nào đối với tình hình nội bộ nước này.

Chính biến ở Niger ảnh hưởng gì đến an ninh của Mỹ?

Chính quyền quân sự cũng hủy bỏ một loạt các thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp. Lâu nay, Pháp duy trì sự hiện diện quân sự gồm khoảng 1.000 - 1.500 quân ở Niger, dựa trên 5 thỏa thuận được ký kết từ năm 1977 - 2020 để hỗ trợ khu vực chống khủng bố. Vì vậy, quyết định trên có thể gây ảnh hưởng đáng kể cho nỗ lực đối phó các tổ chức Hồi giáo cực đoan có liên hệ với al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở vùng Tây Phi.

Đám đông tuần hành ủng hộ chính quyền tự xưng, phản đối sự can thiệp của ECOWAS AFP

Hôm qua, EU lên án việc chính quyền quân sự ngừng phát sóng các chương trình của Đài France 24 và RFI.