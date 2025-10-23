Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khương Ngọc bị dàn sao ‘Cục vàng của ngoại’ bóc phốt ngay trên sóng
Video Giải trí

Khương Ngọc bị dàn sao 'Cục vàng của ngoại' bóc phốt ngay trên sóng

Hải Yến
Hải Yến
23/10/2025 20:00 GMT+7

Hồng Đào, Việt Hương và Băng Di đồng loạt “tố” đạo diễn Khương Ngọc “gây khó dễ” trên phim trường.

Mặc dù là đạo diễn của Cục vàng của ngoại, Khương Ngọc bất ngờ trở thành “tâm điểm” khi Hồng Đào, Việt HươngBăng Di đồng loạt “tố” anh thường xuyên “gây khó dễ” trên phim trường. Cả ba nữ nghệ sĩ đã khiến khán giả bật cười với loạt màn “kể tội” đầy duyên dáng.

Khương Ngọc bị dàn sao ‘Cục vàng của ngoại’ bốc phốt ngay trên sóng - Ảnh 1.

Đạo diễn Khương Ngọc bị dàn cast Cục vàng của ngoại bóc phốt ngay trên sóng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để xem thêm những khoảnh khắc hậu trường thú vị của dàn sao Cục vàng của ngoại, mời quý khán giả đón xem chương trình On Trending trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube, Fanpage Báo Thanh Niên cùng YouTube, TikTok iHay TV.

