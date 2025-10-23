Khương Ngọc bị dàn sao ‘Cục vàng của ngoại’ bóc phốt ngay trên sóng

Mặc dù là đạo diễn của Cục vàng của ngoại, Khương Ngọc bất ngờ trở thành “tâm điểm” khi Hồng Đào, Việt Hương và Băng Di đồng loạt “tố” anh thường xuyên “gây khó dễ” trên phim trường. Cả ba nữ nghệ sĩ đã khiến khán giả bật cười với loạt màn “kể tội” đầy duyên dáng.

Đạo diễn Khương Ngọc bị dàn cast Cục vàng của ngoại bóc phốt ngay trên sóng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

