Khuyến cáo bệnh 'trúng gió' hay gặp vào mùa đông

Theo bác sĩ Đỗ Lan Anh, Khoa Y học dân tộc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là bệnh mà người dân hay gọi là "trúng gió".

Bệnh do nhiều nguyên nhân, nhưng khoảng trên 75% trường hợp mắc bệnh là do nhiễm lạnh đột ngột (làm ảnh hưởng trực tiếp tới dây thần kinh số 7, gây liệt mặt ngoại biên). Ngoài ra, bệnh còn do biến chứng các loại chấn thương, như: chấn thương sọ ở vùng thái dương, xương chũm, viêm tai mũi họng thường xuyên mà không chữa trị dứt điểm.

Khi đi ra ngoài trời lạnh, người dân cần lưu ý giữ ấm cơ thể để phòng bệnh Đình Huy

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên hay gặp vào mùa đông, đặc biệt những ngày thời tiết chuyển sang lạnh đột ngột. Bệnh có các dấu hiệu như: buổi sáng ngủ dậy tự nhiên thấy tê bì nửa mặt, khó cử động (mặt bị xệ, hơi cứng khác thường), khó cười nói, miệng bị méo sang một bên, mắt không thể nhắm kín, đau trong tai, nhức đầu, mất vị giác, nước mắt và nước dãi tiết ra nhiều hơn… Bệnh gây biến dạng khuôn mặt, ảnh hưởng khả năng sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày, khó biểu hiện cảm xúc ở mặt, khó khăn trong ăn uống và quan trọng là ảnh hưởng đến thẩm mỹ khi giao tiếp của người bệnh.

Nếu điều trị sớm sẽ đạt hiệu quả cao. Trường hợp bệnh nhân đến bệnh viện điều trị muộn hơn thì chức năng của các cơ vùng mặt khó hồi phục, việc điều trị chỉ đỡ được một phần, vẫn để lại di chứng như: méo miệng, mắt nhắm không kín, ăn uống bị rơi vãi.

Dễ mắc bệnh nhất là những người có sức đề kháng giảm, dễ cảm cúm. Đặc biệt những người hay uống bia rượu, thường đi sớm về khuya dễ bị nhiễm gió lạnh.

Điều trị bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể áp dụng các phương pháp như: châm cứu, xoa bóp - bấm huyệt, thủy châm, chiếu đèn hồng ngoại…

Bác sĩ Đỗ Lan Anh lưu ý: Để phòng tránh bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, người lớn và trẻ nhỏ khi đi ra ngoài, nên đeo khẩu trang, giữ ấm trán, đầu, mặt, cổ để tránh tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh; hạn chế ở ngoài trời lạnh khi nhiệt độ thấp và luôn giữ ấm cơ thể. Khi đang nằm trong chăn ấm hoặc trong nhà, có việc ra ngoài cần phải mặc thêm áo ấm. Nên tắm nước ấm, trong phòng kín và tắm nhanh. Tránh tắm nước lạnh và tuyệt đối không tắm khuya vì cơ thể rất dễ nhiễm lạnh.

Đồng thời, mỗi người cần nâng cao sức đề kháng của cơ thể bằng cách tập thể dục thể thao thường xuyên; ăn đủ dưỡng chất, tăng cường rau xanh, trái cây chín, uống nước cam, nước chanh hoặc bổ sung vitamin C tổng hợp.

Khi có các dấu hiệu bị liệt mặt, cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm, đồng thời cũng để chẩn đoán, loại trừ một số bệnh nguy hiểm khác cũng gây liệt mặt như: chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não, u não, zona thần kinh…