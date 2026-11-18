Người lớn hãy chắp cánh ước mơ cho trẻ

Nhà giáo dục Nguyễn Thúy Uyên Phương, Giám đốc quốc gia Design For Change - DFC tại Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trường ICS (I Can School), mở đầu buổi nói chuyện tại lễ công bố sự kiện Việt Nam chính thức đăng cai Hội nghị trẻ em thế giới 2027 - Be The Change 2027, I CAN Children's Global Summit hồi tháng 9 vừa qua, bằng câu chuyện về tuổi thơ của mình.

Học sinh cần được cổ vũ, lắng nghe, lan tỏa tinh thần “tôi có thể” ẢNH: THÚY HẰNG

Ông nội cô, trước những ý kiến chê cháu mình là "nhát", luôn nói: "Cháu của ông không nhát, cháu chỉ hơi khác mà thôi". Câu nói ấy, đến giờ cô Nguyễn Thúy Uyên Phương vẫn nhớ như in. Đó cũng chính là nguồn động lực cổ vũ cô luôn dám sống là chính mình, tự tin với những điều khác biệt và mang tâm thế đó trong hành trình hoạt động giáo dục - cổ vũ mỗi đứa trẻ dám khác biệt, dám tự tin nghĩ và làm, dám có thể vượt qua định kiến "không thể" của một ai đó…

Cô Uyên Phương kể tiếp câu chuyện về cô bé Malala Yousafzay, người trẻ nhất được trao giải Nobel Hòa bình năm 2014, khi mới 17 tuổi. Nobel Hòa bình 2014 ghi nhận những nỗ lực của Malala đấu tranh cho quyền được thụ hưởng giáo dục của mọi trẻ em. Khi nhiều người hỏi cha của Malala ông đã làm gì để giúp con đạt được những kết quả như vậy, câu trả lời rất đơn giản: "Xin đừng hỏi tôi đã làm gì cho con bé, hãy hỏi tôi đã không làm gì để bẻ gãy đôi cánh của con bé".

Lan tỏa tinh thần 'tôi có thể' cho mỗi em nhỏ

Cô Uyên Phương chia sẻ: "Trong cuộc sống đời thường, có bao giờ người lớn chúng ta, là cha, mẹ, ông, bà, thậm chí là thầy cô giáo, đã bỏ qua việc lắng nghe, tôn trọng ý kiến, tôn trọng sự khác biệt, tinh thần phản biện của con em mình, với suy nghĩ cho rằng người lớn thì luôn đúng?".

Nhà giáo dục Nguyễn Thúy Uyên Phương trong buổi chia sẻ ẢNH: THÚY HẰNG

Cô thẳng thắn chỉ ra: "Tôi từng nghe không ít người cha người mẹ gạt đi khi nghe ý kiến của con mình. Hay khi nghe con chia sẻ ước mơ khi lớn lên muốn làm thợ trang điểm, đầu bếp, hay một người thợ cắt tóc chuyên nghiệp, nhiều người hét lên: "Cho ăn cho học mất cả đống tiền, không ước mơ được gì to tát à?". Hay trong một lớp học, khi chứng kiến học sinh đặt nhiều câu hỏi, nêu ý kiến khác biệt với đám đông, có giáo viên cho rằng em này "hỗn". Như vậy là đang chắp cánh cho trẻ, hay đang "bẻ" đi đôi cánh của các con?".

Dẫn câu nói quen thuộc "để nuôi dạy những đứa trẻ cần cả một ngôi làng", cô Uyên Phương cho rằng người góp phần định hình nên nhân cách, vun đắp tri thức, sự hiểu biết với một đứa trẻ, không chỉ là cha mẹ, thầy cô giáo, mà còn là mỗi người trong xã hội. Mỗi người lớn, từ mỗi việc nhỏ, đều có thể lan tỏa tinh thần "tôi có thể" cho mỗi em nhỏ, để các em có thể chứng minh mình làm được nhiều hơn việc chỉ ở trong "4 bức tường" để học.