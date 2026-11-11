Cho con học kỹ năng sống, những yêu cầu phụ huynh học sinh cần biết

Ngày 11.11, Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục sau cấp phép đối với các trung tâm giáo dục kỹ năng sống. Trong đó, nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến học phí, chất lượng giảng dạy, an toàn và quyền lợi của người học.

Không thu học phí trước nhiều khóa học và thêm phí ngoài mức giá niêm yết

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, trung tâm giáo dục kỹ năng sống được chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác, bảo đảm bù đắp chi phí thực tế hợp lý và có tích lũy theo quy định của luật Giá; đồng thời phải công khai, chịu trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về mức thu do đơn vị quyết định.

Học phí được thu định kỳ theo số tháng thực học hoặc theo thời lượng thực tế của từng khóa học, cấp độ ngắn hạn đã được cấp phép trong đề án tổ chức hoạt động giáo dục. Sở GD-ĐT yêu cầu các trung tâm không tổ chức thu học phí trước cho nhiều khóa học, nhiều năm học.

Trước khi thông báo tuyển sinh, trung tâm phải niêm yết công khai bảng giá học phí bằng đồng Việt Nam, chi phí giáo trình, tài liệu học tập và lộ trình điều chỉnh học phí nếu có, tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Các khoản thu bắt buộc và tự nguyện phải được bóc tách rõ; tuyệt đối không thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài mức giá đã niêm yết.

Về bảo lưu và hoàn học phí, trung tâm kỹ năng sống phải xây dựng, niêm yết công khai, thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản với người học trong phiếu đăng ký hoặc hợp đồng đào tạo về cách giải quyết khi thay đổi kế hoạch học tập.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu tổ chức giáo dục kỹ năng sống trong trường không gây quá tải cho học sinh ẢNH: BÍCH THANH

Đáng chú ý, trường hợp không mở được lớp đúng tiến độ cam kết hoặc bị đình chỉ hoạt động, trung tâm phải hoàn trả 100% phần học phí của thời gian chưa học cho học viên trong thời hạn quy định.

Ngay khi thu học phí, trung tâm phải lập và xuất hóa đơn điện tử hợp pháp, không phân biệt học viên thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

Các đơn vị còn phải công khai số điện thoại đường dây nóng, thiết lập hộp thư góp ý hoặc chuyển kiến nghị, khiếu nại của phụ huynh học sinh và học viên đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết, gửi kết quả về Sở GD-ĐT.

Dạy kỹ năng sống không gây quá tải, rõ trách nhiệm

Đối với hoạt động phối hợp tổ chức giáo dục kỹ năng sống trong trường phổ thông, trung tâm và cơ sở giáo dục phải ký hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản trước khi triển khai.

Nội dung ký kết phải xác định rõ hoạt động, nhân sự, địa điểm, kinh phí, trách nhiệm của các bên, thời gian và thời hạn thực hiện. Hợp đồng cũng phải quy định phạm vi dữ liệu người học được chia sẻ, biện pháp bảo mật; cách xử lý tranh chấp, vi phạm hoặc sự cố; điều kiện tạm dừng, chấm dứt hợp đồng và việc hoàn trả kinh phí cho người học. Sau khi ký kết, các bên phải báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp và Sở GD-ĐT.

Trung tâm chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của hoạt động do mình đảm nhiệm; phối hợp quản lý người học và xử lý tình huống phát sinh. Đơn vị không được tự ý thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức khi chưa thống nhất với cơ sở giáo dục.

Sở GD-ĐT yêu cầu việc triển khai phải khoa học, có tính sư phạm, vừa sức, không làm thay đổi mục tiêu hoặc gây quá tải khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông. Nội dung phải phù hợp với tâm lý lứa tuổi, yêu cầu cần đạt, nhu cầu và khả năng tiếp cận của học sinh ở từng cấp học, lớp học.

Về chương trình giáo dục kỹ năng sống, trung tâm chỉ được tổ chức giảng dạy đúng nội dung đã được cấp phép. Nếu giáo trình, tài liệu do đơn vị tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được Sở GD-ĐT chấp thuận. Mỗi chương trình hoặc nhóm đối tượng người học phải có kế hoạch xác định rõ mục tiêu, nội dung, thời lượng, phương pháp tổ chức, hình thức thực hành, trải nghiệm và kết quả cần đạt.

Giáo viên dạy kỹ năng sống phải bảo đảm trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định ẢNH: BÍCH THANH

Giáo viên dạy kỹ năng sống phải bảo đảm trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định. Khi sử dụng báo cáo viên, huấn luyện viên, trung tâm phải bảo đảm các điều kiện về sức khỏe, phẩm chất đạo đức, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và sự am hiểu lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục liên quan.

Phòng học, phòng chức năng phải đủ ánh sáng, đáp ứng yêu cầu vệ sinh trường học. Trang thiết bị dạy học phải an toàn, phù hợp nội dung chương trình và tâm lý lứa tuổi; trung tâm phải duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không tự ý chia sẻ hình ảnh, số điện thoại của học viên

Một nội dung được Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh là bảo vệ dữ liệu cá nhân của người học.

Sở GD-ĐT TP.HCM nghiêm cấm các trung tâm tự ý chia sẻ, cung cấp hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân, số điện thoại, hình ảnh của học viên và phụ huynh học sinh cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu. Đối với học viên là trẻ em, phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ dữ liệu cá nhân, hình ảnh, âm thanh của người học phải đúng mục đích, đúng phạm vi, tối thiểu về dữ liệu và tuân thủ quy định pháp luật.

Trung tâm không được sử dụng dữ liệu người học để quảng cáo, tiếp thị, xây dựng hồ sơ khách hàng, chuyển giao cho bên thứ ba hoặc dùng vào mục đích khác khi chưa được phép. Khi kết thúc hợp đồng, thỏa thuận, đơn vị phải xóa hoặc bàn giao lại dữ liệu cho cơ sở giáo dục theo quy định.

Bên cạnh đó, trung tâm phải công khai trên cổng thông tin điện tử các thông tin về quyết định cho phép thành lập, hoạt động giáo dục; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; cơ sở vật chất; kế hoạch, kết quả hoạt động và thu, chi tài chính.

Thông tin công khai phải chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời và thuận tiện cho việc truy cập. Khi có thay đổi, trung tâm phải cập nhật, bổ sung chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi thông tin.