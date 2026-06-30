'Gia sư áo xanh': Đưa STEM và kỹ năng sống vào lớp học tình thương

Những đổi mới này góp phần mở rộng cơ hội học tập, trang bị thêm hành trang cho học sinh bên cạnh các môn văn hóa.

Chương trình "Gia sư áo xanh" tiếp tục được triển khai nhằm phát huy tinh thần xung kích, rèn luyện của đoàn viên, thanh niên và chăm lo, củng cố kiến thức cho con của thanh niên công nhân, người lao động và trẻ em mồ côi trên địa bàn TP.HCM. Trong giai đoạn mới, chương trình hướng đến tích hợp tuyên truyền, phổ cập hệ sinh thái số và các kỹ năng xã hội cho học sinh.

Chương trình "Gia sư áo xanh" đưa giáo dục STEM, kỹ năng sống và chuyển đổi số vào các lớp học tình thương ẢNH: THẾ DUY

Chỉ với khoảng sân nhỏ và vài chiếc bàn, chiếc ghế được tài trợ, lớp học tình thương tại khu trọ công nhân trong hẻm 45 Trần Văn Sắc, P.An Khánh, TP.HCM, mỗi sáng cuối tuần lại rộn ràng tiếng giảng bài, cười nói. Lớp học có khoảng 10 học sinh là con em của công nhân trong xóm trọ. Phần lớn các em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều trường hợp không được đến trường.

Nguyễn Công Khiêm, sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), Đội trưởng đội hình "Gia sư áo xanh" P.An Khánh, cho biết đây là hoạt động để lại trong bản thân nhiều ấn tượng. "Chương trình này giúp mình được thỏa đam mê giảng dạy, gặp được nhiều người chung chí hướng và các em nhỏ vô cùng dễ thương khiến mình khó rời xa", Khiêm nói.

Do không học ngành sư phạm, các tình nguyện viên thời gian đầu gặp khó khăn trong việc soạn giáo án cũng như kỹ năng đứng lớp. Thấy được điều đó, Ban tổ chức đã triển khai các chương trình tập huấn cụ thể, hướng dẫn các kỹ năng, cùng sự đồng hành của tình nguyện viên các khóa trước, đã góp phần giúp các bạn tình nguyện viên mới dễ dàng hòa nhập và thực hành công việc của thầy cô giáo trong lớp học tình thương.

Đỗ Hoàn Nguyên, sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết thêm về vai trò và trách nhiệm của người thầy tại lớp học tình thương: "Thời gian đầu, mình khá bất ngờ vì một số em không được đến trường. Do đó, mình phải dạy những kiến thức cơ bản nhất dù các em đã khoảng 11 - 12 tuổi. Rất vui là sau 2 năm đồng hành, mình cảm nhận được tinh thần hiếu học và sự năng động của các em".

Còn chị Nguyễn Thị Thùy Dung (P.Dĩ An, TP.HCM), cán bộ Phòng Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM, thành viên Ban tổ chức, chia sẻ: "Gia sư áo xanh sẽ đẩy mạnh các nội dung liên quan tới chuyển đổi số, các nội dung liên quan đến kỹ năng xã hội sẽ được triển khai song song với các môn văn hóa".

Điểm mới của chương trình năm nay là đưa giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) vào giảng dạy tại các lớp học tình thương. Anh Lê Khắc Thoại (Công ty giáo dục KDI), xúc động chia sẻ khi lần đầu dạy STEM tại lớp học đặc biệt này: "Mình rất vui khi được lan tỏa phương pháp STEM cho các bạn nhỏ tại lớp. Từ phương pháp STEM có thể giúp các bạn có thêm hành trang bước vào đời".

Bên cạnh việc triển khai phổ cập các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, các lớp học trực tuyến, hoạt động trải nghiệm tham quan trung tâm Anh ngữ, toán tư duy, công nghệ lập trình, các chủ đề về năng khiếu như vẽ, hát, múa, bơi lội cũng được hoạch định mạnh mẽ cho chương trình năm nay.



