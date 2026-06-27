Món quà khiến học sinh nghỉ hè vẫn thích đến trường

Cuối tháng 4.2026, Trường TH Võ Thị Sáu (khu vực Bình Phước, P.Phước Thới, TP.Cần Thơ) có niềm vui lớn khi Thành đoàn Cần Thơ dành tặng một phòng học "không gian số cho em" với 15 bộ máy vi tính và 1 ti vi mới toanh. Món quà ý nghĩa này đã mang lại không khí mới cho ngôi trường có gần 450 học sinh.

Giờ đây, ngày nghỉ hè vẫn có học sinh đến phòng máy rèn luyện kỹ năng thực hành, học tập trực tuyến, tìm hiểu kiến thức… Nhiều phụ huynh chở con đến trường với niềm phấn khởi và yên tâm khi mỗi buổi học đều có thầy cô sát cánh để định hướng các em học hỏi những điều bổ ích, tích cực.

Các bạn trẻ thuộc Đoàn phường Phước Thới, TP.Cần Thơ, hỗ trợ học sinh Trường TH Võ Thị Sáu kỹ năng sử dụng máy tính ẢNH: THANH DUY

Nhà không có máy vi tính nên Phạm Thị Bích Tuyền rất háo hức đến trường học tiếng Anh. Thực hành đã nhiều nên cô bé học lớp 4 khá linh hoạt khi gõ bàn phím và click chuột. Tuyền chia sẻ: "Có cơ hội tập luyện nhiều đã giúp em tự tin sử dụng máy vi tính hơn. Đặc biệt, học cùng nhiều bạn bè và thầy cô thì thấy vui hơn, tiến bộ nhanh hơn".

Trong khi đó, Đỗ Minh Phương, học sinh lớp 4C, cho biết em thích thú với việc học online trên máy vi tính hơn là ngồi xem bảng đen phấn trắng. Thầy cô dạy soạn bài giáo án điện tử, học sinh học trực tiếp qua máy vi tính thì rất dễ hình dung bài giảng bởi những hình ảnh trực quan, sinh động. Vì thế, Phương rất mong chờ các tiết học trên phòng máy.

Cô Nguyễn Thị Giàu, Phó hiệu trưởng Trường TH Võ Thị Sáu, cho biết năm 2017 trường được cấp 25 máy vi tính nhưng nay chỉ còn khoảng 7 - 8 máy sử dụng được trong tình trạng chạy rất chậm và yếu. Việc dạy và học vì thế gặp nhiều khó khăn. Không đủ máy tính thực hành nên với môn tin học, các em chủ yếu học lý thuyết. Sau 9 năm, nhà trường mới có được phòng máy tính mới nên ai cũng vui.

Với tinh thần đó, phòng máy mở cửa suốt hè để phục vụ học sinh có nhu cầu. Thầy cô đã lên kế hoạch bảo quản, giữ gìn cẩn thận để sử dụng lâu dài. "Tới đây, chúng tôi mong các bạn đoàn viên, thanh niên sẽ mang đến những sân chơi trực tuyến sáng tạo, bổ ích. Đặc biệt, rất cần có những buổi hướng dẫn, giáo dục cho các em học sinh kỹ năng khai thác thông tin trên không gian mạng an toàn, hiệu quả", cô Giàu bày tỏ.

Học sinh thích thú trải nghiệm, học tập trên những chiếc máy vi tính ẢNH: THANH DUY

Qua gần 2 tháng, cô Phan Thị Tuyết Hương, giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu, cho biết việc giảng dạy đã thuận lợi hơn rất nhiều từ khi có những chiếc máy tính mới. Mọi người có thể xây dựng, thiết kế bài giảng đa phương tiện với hình ảnh, video, trò chơi tương tác… thu hút học sinh. Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ sổ sách, điểm số của học sinh cũng khoa học hơn.

Theo ông Tạ Văn Tân (43 tuổi, phụ huynh học sinh), khi nhà trường có phòng máy vi tính mới mẻ và hiện đại thì ông rất vui, vì nó mở ra thêm cơ hội cho học sinh, trong đó có con của ông, tiếp xúc nhiều với công nghệ số để mai đây có thể tự tin trong kỷ nguyên số. Ông Tân bộc bạch: "Món quà này rất thiết thực, đúng nhu cầu thực tế. Khi các con được làm quen với máy vi tính từ sớm, sau này sẽ có nền tảng số tốt để bắt nhịp nhanh với những tiến bộ của khoa học, công nghệ trong tương lai".

Đến nay, mô hình "không gian số cho em" đã triển khai đến 5 điểm trường trên địa bàn P.Phước Thới, gồm: Trường TH Võ Thị Sáu, Trường TH Nguyễn Việt Hồng, Trường TH Nguyễn Tri Phương và Trường THCS Lê Lợi, Trường THCS Ngô Quyền. Những ngôi trường này có trang thiết bị xuống cấp hoặc ở "vùng sâu vùng xa" so với trung tâm phường.



