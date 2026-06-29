Chú rể đi rước dâu bằng xe đạp 'gây sốt' mạng

Tái hiện màn rước dâu của "thời bố mẹ"

Những ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh chú rể Sự đạp xe sang nhà đón cô dâu nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Hình ảnh chiếc xe đạp được trang trí hoa tươi, chú rể đạp xe chở cô dâu về nhà chồng khiến nhiều người thích thú bởi sự giản dị và gần gũi. Điều đặc biệt, nhà cô dâu và chú rể chỉ cách nhau một cây cầu, khoảng 300 m.

Chú rể Thúc Sự rước vợ về nhà trên chiếc xe đạp ẢNH: NVCC

Chia sẻ với người viết, chú rể cho biết vì khoảng cách quá gần nên cả hai từng nghĩ đến đủ phương án rước dâu như đi bộ, đi xe máy, xe lôi, thậm chí cả xe bò. Cuối cùng, họ thống nhất chọn xe đạp để tái hiện hình ảnh rước dâu của thế hệ bố mẹ ngày trước.

"Chúng mình muốn có một đám cưới thật đáng nhớ, vừa gần gũi vừa mang nét hoài niệm. Vì vậy cả hai quyết định đạp xe sang đón dâu”, Sự nói.

Tuy nhiên, theo Sự, ban đầu, bố mẹ khá lo lắng vì chiếc xe phải đi qua cây cầu nhỏ, sợ xảy ra sự cố. Sau khi được con trai thuyết phục, gia đình cũng đồng ý. Trong khi đó, phía nhà gái và bạn bè đều ủng hộ vì cho rằng ý tưởng này vừa vui vừa độc đáo.

Khoảnh khắc dễ thương của đôi bạn trẻ trong ngày cưới ẢNH: NVCC

Sự cho biết chiếc xe đạp được sử dụng trong lễ cưới cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là chiếc xe cũ từng thuộc về bà của chú rể, sau đó được người anh họ gìn giữ và sưu tầm thêm nhiều phụ kiện cổ trong suốt gần 10 năm. Khi biết ý tưởng rước dâu bằng xe đạp, người anh lập tức cho hai vợ chồng mượn. Tuy nhiên, ngay trước giờ xuất phát khoảng 30 phút, chiếc xe bất ngờ bị xẹp lốp.

"Lúc đó mọi người ai cũng lo vì đã sát giờ. May mắn là anh họ, bạn thân và cậu mình chia nhau mang xe đi sửa. Vì là xe cổ nên phải chạy tới hai tiệm mới tìm được lốp phù hợp. Đúng lúc nhà trai chuẩn bị xuất phát thì xe cũng sửa xong. Nghĩ lại mình vẫn rất xúc động vì mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ", chú rể nhớ lại.

Khi đạp xe sang nhà gái, Sự cho biết vừa háo hức vừa hồi hộp. Niềm vui càng trọn vẹn hơn khi chứng kiến người thân hai bên đứng hai bên đường vỗ tay chúc mừng. "Mình chỉ lo nhất là trên đường chở vợ về sẽ xảy ra sự cố, dù hai đứa đã tập trước đó", Sự cười nói.

Chuyện tình đẹp của đôi bạn chung xóm

Ít ai biết rằng, phía sau màn rước dâu gây sốt là chuyện tình kéo dài khoảng 8 năm của đôi bạn hàng xóm. Cô dâu cho biết hai gia đình ở chung xóm nên biết nhau từ nhỏ. Linh học chậm 3 năm so với tuổi nên học cùng khóa với Sự. Cả hai vừa học cùng lớp, vừa chung nhóm bạn thân nên có nhiều cơ hội gặp gỡ, cùng đi học, đi chơi rồi dần nảy sinh tình cảm.

Màn rước dâu của đôi trẻ nhận về nhiều sự yêu thích bởi sự gần gũi, mộc mạc ẢNH: NVCC

Suốt những năm yêu nhau, khoảng cách chỉ vài trăm mét mang đến cho họ rất nhiều kỷ niệm. Linh kể hai người thường rủ nhau đi học, cùng ôn thi đại học. Những hôm bận học không thể gặp mặt, mỗi người chỉ cần nhìn sang phía nhà đối phương thấy đèn phòng vẫn còn sáng là biết người kia đang học bài để tự nhắc mình cố gắng.

Linh cho biết trước ngày cưới từng lo mưa sẽ khiến kế hoạch rước dâu bằng xe đạp phải hủy bỏ và chuyển sang đi ô tô. Vì thế, khi nhìn thấy chú rể xuất hiện cùng chiếc xe đạp được trang trí đúng như mong muốn, Linh không giấu được sự xúc động.

Sau khoảng 8 năm yêu nhau, đôi bạn chung xóm đã về chung một nhà ẢNH: NVCC

"Mình rất vui vì cuối cùng cả hai đã thực hiện được đúng kế hoạch ấp ủ từ trước. Lúc đó mình chưa biết chiếc xe vừa gặp sự cố hỏng lốp, sau này nghe kể lại mới càng thấy thương mọi người hơn", cô dâu nói.

Sau khi đoạn clip được người bạn thân đăng tải, vợ chồng trẻ bất ngờ khi nhận được nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng mạng. Linh cho biết ngoài đời, họ cũng thường được nhiều người nhận ra.

Người quay lại khoảnh khắc này và chia sẻ trên mạng xã hội là Phạm Duy Sơn (25 tuổi, bạn thân cô dâu và chú rể). Sơn chia sẻ: “Sau khi được sự đồng ý của nhân vật chính, mình đã đăng tải đoạn clip rước dâu bằng xe đạp lên mạng xã hội nhằm lưu giữ kỷ niệm. Mình rất bất ngờ khi đoạn clip được mọi người yêu thích và lên xu hướng. Hiện tại, đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Mình là bạn thân từ nhỏ của cả 2 và được chứng kiến câu chuyện tình yêu của 2 bạn. Do đó, khi nhìn thấy họ về chung một nhà mình thấy rất vui”.