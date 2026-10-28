Không công khai khuyết điểm học sinh trên nhóm trao đổi trực tuyến, không ép học thêm

Ngày 28.10, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai đến tất cả các trường học hướng dẫn rà soát, xây dựng, cập nhật và thực hiện bộ quy tắc ứng xử với học sinh, giáo viên, phụ huynh... trong cơ sở giáo dục. Các trường phải hoàn thành rà soát trước ngày 30.11, ban hành bộ quy tắc mới hoặc cập nhật, công khai và phổ biến trước ngày 31.12.2026.

Không tham gia "ném đá", lan truyền clip, hình ảnh vụ việc liên quan đến người học

Một nội dung được lưu ý trong khung hướng dẫn là quy tắc dành cho các nhóm trao đổi trực tuyến của lớp, trường trên Zalo, Messenger và nền tảng tương tự. Các nhóm phải được sử dụng đúng mục đích, vào thời gian phù hợp, với ngôn ngữ lịch sự, nghĩa tình.

Sở lưu ý không so sánh, phê bình, công khai khuyết điểm của cá nhân học sinh hoặc phụ huynh học sinh trong nhóm; vấn đề riêng được trao đổi riêng, trực tiếp. Không tham gia "ném đá", lan truyền clip, hình ảnh vụ việc liên quan đến người học.

Các trường phải chú trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân; không công khai trái quy định dữ liệu học tập, hồ sơ, thông tin sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, số điện thoại, địa chỉ và thông tin riêng tư khác.

Khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, giảng dạy, truyền thông, người sử dụng phải kiểm tra nội dung, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Không sử dụng AI để làm giả hình ảnh, giọng nói, thông tin của người khác hoặc gian lận trong học tập, kiểm tra, đánh giá.

Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai hướng dẫn các trường xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học ẢNH: BÍCH THANH

Không ép học thêm, không thu đóng góp trái quy định

Sở yêu cầu bộ quy tắc thể hiện rõ việc không lợi dụng vị trí công tác, hoạt động giáo dục, quan hệ với người học hoặc phụ huynh người học để vụ lợi; không ép buộc học thêm hay tham gia hoạt động mang tính tự nguyện; không vận động, thu các khoản đóng góp trái quy định.

Giáo dục truyền thống "tôn sư trọng đạo" phải đi đôi với việc nhà giáo tôn trọng, yêu thương người học; đề cao tinh thần dân chủ, phản biện có văn hóa. Nhà trường phải bảo đảm quyền bày tỏ ý kiến, tôn trọng sự khác biệt, không kỳ thị vùng miền, giọng nói, dân tộc, tôn giáo, hoàn cảnh gia đình.

Không xúc phạm, trù dập, bạo hành, xâm hại, đe dọa hoặc thực hiện bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện nguy cơ hoặc vụ việc, phải kịp thời báo cáo, hỗ trợ, phối hợp xử lý và bảo mật thông tin người bị hại, người cung cấp thông tin.

Với người học vi phạm, ưu tiên biện pháp giáo dục tích cực, nhân văn, giúp nhận thức và tự sửa chữa; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể.

Môi trường học tập và sinh hoạt của học sinh được các trường quan tâm xây dựng ẢNH: BẢO CHÂU

Giáo viên tôn trọng học sinh; học sinh không bắt nạt, cô lập bạn

Đối với nhà giáo, Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn thực hiện đầy đủ quy tắc ứng xử theo Thông tư số 03/2026/TT-BGDĐT. Giáo viên cần bao dung, yêu thương, tôn trọng người học; phản hồi, nhận xét, khen hoặc phê bình phù hợp; đánh giá đúng thực chất; lắng nghe, tư vấn, hỗ trợ phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi.

Giáo viên không phân biệt đối xử, xúc phạm, gây tổn thương, trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại người học; không công khai thông tin của người học trái quy định; không gian lận hoặc cố ý làm sai lệch kết quả tuyển sinh, học tập, đánh giá người học; kịp thời báo cáo khi phát hiện bạo lực, xâm hại.

Đối với học sinh, khung hướng dẫn nêu rõ việc kính trọng, lễ phép với thầy cô, cán bộ, nhân viên; trung thực, chấp hành nội quy, có trách nhiệm với học tập, rèn luyện và tài sản chung. Người học cần tôn trọng, hỗ trợ bạn bè, giải quyết mâu thuẫn bằng trao đổi, hòa giải phù hợp; không kỳ thị, bắt nạt, cô lập, xúc phạm, đe dọa hoặc sử dụng bạo lực.

Khi bị đe dọa, bắt nạt, xâm hại hoặc gặp nguy cơ mất an toàn, học sinh chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ phụ huynh, giáo viên, bộ phận tư vấn, tham vấn học đường hoặc kênh phản ánh của nhà trường.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện

Sở GD-ĐT cũng lưu ý việc xây dựng bộ quy tắc không sao chép máy móc, phải phù hợp cấp học, loại hình trường và điều kiện thực tế. Mỗi đơn vị xác định từ 3 đến 5 giá trị cốt lõi, thể hiện rõ văn hóa nghĩa tình của TP.HCM.

Phạm vi áp dụng bao gồm cả người lao động của đơn vị cung cấp dịch vụ bán trú, suất ăn, đưa đón, bảo vệ, vệ sinh làm việc tại trường. Bộ quy tắc phải được lấy ý kiến, công khai, rà soát định kỳ đầu năm học hoặc khi có yêu cầu mới; không đặt ra hình thức xử lý, hạn chế quyền trái pháp luật.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện, gương mẫu thực hiện và kịp thời xử lý vi phạm. Trước ngày 15.1.2027, đơn vị trực thuộc sở báo cáo kết quả; UBND phường, xã, đặc khu tổng hợp kết quả các trường thuộc thẩm quyền quản lý gửi về sở.