Học sinh tiểu học đoạt giải nhất cuộc thi robotics quốc tế

Tối 25.10, ông Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường tiểu học-THCS Phan Văn Trị (P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) thông tin 3 học sinh lớp 5/2 là Lê Minh Đức, Vương Đăng Khoa và Nguyễn Duy Khang đã giành giải nhất trong cuộc thi WRO China Open Invitational 2026, diễn ra tại Nam Kinh, Trung Quốc. Ba em là thành viên đội PVT Taconic, từng đạt thành tích cao tại Robotacon WRO 2026 và giành quyền đại diện Việt Nam tham dự giải đấu ở Nam Kinh.

Ba học sinh lớp 5/2 Trường tiểu học-THCS Phan Văn Trị (P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) giành giải nhất tại WRO China Open Invitational 2026 ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

World Robot Olympiad (WRO) là cuộc thi Olympic Robot thế giới dành cho thanh thiếu niên (từ 6 đến 19 tuổi) được hình thành từ sự hợp tác của các tổ chức giáo dục, khoa học, công nghệ do 4 quốc gia sáng lập gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc. Sân chơi này tạo cơ hội để học sinh phát triển khả năng sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm thông qua các thử thách robotics.

Theo thông tin được cung cấp, giải tại Nam Kinh quy tụ hơn 400 đội thi đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đan Mạch, Malaysia, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Ai Cập …

Với chủ đề "Robots Meet Culture" (Khi robot gặp văn hóa), mùa giải WRO 2026 khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để khám phá những giải pháp góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Tham gia sân chơi robotics, học sinh phải phối hợp nhiều kỹ năng, từ thiết kế, lắp ráp đến lập trình, thử nghiệm và điều chỉnh robot. Quá trình chuẩn bị và thi đấu đòi hỏi các thành viên phân công nhiệm vụ, phối hợp xử lý tình huống và cùng tìm giải pháp hoàn thành thử thách.

Ba học sinh Trường tiểu học, THCS Phan Văn Trị bắt đầu thi đấu ở hạng mục RoboMission (Robot Nhiệm vụ) ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Ở lứa tuổi tiểu học, 3 học sinh Trường tiểu học, THCS Phan Văn Trị thi đấu ở hạng mục RoboMission (Robot Nhiệm vụ). Thể thức thi đấu đòi hỏi kỹ năng kỹ thuật và tư duy logic cao: Robot tự động 100%: Robot phải được lắp ráp từ các bộ phận quy định (như WRO Brick Set) và phải được lập trình để tự động hoàn toàn. Học sinh không được phép dùng bộ điều khiển từ xa hay kết nối không dây khi robot đang chạy.

Trước khi đến Nam Kinh, đội PVT Taconic giành giải vô địch trong khối trường công lập, dân lập, quốc tế trên địa bàn TP.HCM, đã đạt chứng nhận vàng bảng B0 – Robo vỡ lòng tại cuộc thi cấp quốc gia Robotacon WRO 2026 diễn ra vào tháng 8 vừa qua.