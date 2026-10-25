Giúp học sinh nhận diện những cạm bẫy trên không gian mạng

"Lá chắn" bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Chiến dịch "Không một mình" năm 2026 chủ đề "Kết nối không tổn thương" đã khởi động hôm 22.10 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Măng Đen (Quảng Ngãi), thu hút 200 học sinh và giáo viên tham gia. Đây là một trong 5 điểm trường tiên phong triển khai chiến dịch trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 1.

Chiến dịch thực sự là "lá chắn" bảo vệ trẻ em trên không gian mạng tại Quảng Ngãi (Thanh Niên đã phản ánh).

Chiến dịch "Không một mình" năm 2026 với chủ đề "Kết nối không tổn thương" được tổ chức tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Măng Đen (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Tại chương trình, học sinh được tham gia các hoạt động tuyên truyền, giao lưu về an toàn trên không gian mạng. Thông qua những tình huống thực tế, các em được hướng dẫn nhận diện nguy cơ bị dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, bắt nạt trực tuyến và xâm hại trên mạng xã hội; đồng thời tìm hiểu cách bảo vệ thông tin cá nhân, lưu giữ chứng cứ số, chặn và báo cáo tài khoản có dấu hiệu nguy hiểm, cũng như tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.

Với nhiều học sinh, đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền mà còn là dịp để hiểu rõ hơn những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình học tập, giao tiếp và giải trí trên internet.

Học sinh trả lời tình huống giả định ẢNH: HẢI PHONG

Em Nguyễn Châu Anh, học sinh lớp 11A2, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Măng Đen, cho biết chương trình mang lại nhiều kiến thức thiết thực đối với lứa tuổi học sinh. Qua phần chia sẻ của chú công an, em hiểu rõ hơn cách phân biệt những nội dung tích cực, tiêu cực trên mạng, đồng thời nhận diện các dấu hiệu và nguy cơ mất an toàn trên môi trường trực tuyến.

"Tại chương trình này, chúng em nhận diện được cái xấu để phòng tránh. Đồng thời, nhận diện rõ hơn những dấu hiệu, nguy cơ không an toàn trên môi trường trực tuyến", em Châu Anh chia sẻ.

Hà Trọng Anh Khối, học sinh lớp 10C6, cho biết những nội dung tuyên truyền giúp em nhận ra nhiều hành vi nguy hiểm cần tránh khi sử dụng mạng xã hội. Theo em, bên cạnh việc tự bảo vệ mình trước nguy cơ lừa đảo, xâm hại, học sinh cũng cần biết lan tỏa những hành động tích cực, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn.

Không để học sinh đơn độc trước nguy cơ xâm hại trực tuyến

Theo thầy Lưu Thế Vinh, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Măng Đen, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, internet và mạng xã hội đã trở thành một phần thiết yếu trong học tập, giao tiếp và giải trí. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, từ dụ dỗ, thao túng tâm lý, bắt nạt trực tuyến đến đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Thầy Lưu Thế Vinh, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Măng Đen phát biểu tại chương trình ẢNH: HẢI PHONG

Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú, việc trang bị kỹ năng an toàn số càng có ý nghĩa quan trọng. Phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, sống xa gia đình để học tập và sinh hoạt tại trường. Ở lứa tuổi đang phát triển về tâm sinh lý, các em có nhu cầu kết nối, chia sẻ nhưng có thể chưa đủ kinh nghiệm để nhận diện những thủ đoạn tinh vi trên môi trường trực tuyến.

Thầy Vinh nhấn mạnh, thông điệp "Không một mình" và chủ đề "Kết nối không tổn thương" cũng là lời nhắn gửi đến học sinh rằng các em không phải đơn độc đối mặt với những nguy cơ trên mạng. Khi gặp tình huống bất thường, các em có thể tìm đến thầy cô, gia đình, tổ tư vấn tâm lý học đường và lực lượng công an để được hỗ trợ.

Nhà trường cũng khuyến khích học sinh chủ động tương tác, trao đổi với báo cáo viên, ghi nhớ các nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân, bình tĩnh xử lý sự cố và không im lặng khi bị đe dọa, dụ dỗ hoặc xâm hại.

Học sinh thích thú hưởng ứng Chiến dịch "Không một mình" năm 2026 ẢNH: HẢI PHONG

Đặc biệt, việc hỗ trợ học sinh cần được thực hiện trên tinh thần tôn trọng, lắng nghe, bảo vệ quyền riêng tư, không phán xét hay đổ lỗi cho người gặp sự cố. Đây là yếu tố quan trọng giúp các em đủ tin tưởng để chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ kịp thời.

Hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia

Từ ngày 13 - 22.10, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Câu lạc bộ Niềm tin số Quảng Ngãi phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Không một mình" năm 2026 tại 5 điểm trường: Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Minh Long, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường Phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS xã Rờ Kơi, Trường THCS Kon Tum và Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Măng Đen.

Trong giai đoạn 1, chiến dịch thu hút hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia. Các hoạt động tập trung nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng nhận diện nguy cơ, bảo vệ dữ liệu cá nhân, thiết lập ranh giới an toàn và tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp tình huống mất an toàn trên mạng.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Quân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi là báo cáo viên tại chiến dịch ẢNH: HẢI PHONG

Ngày 25.10, thiếu tá Nguyễn Tiến Quân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết mục tiêu của chiến dịch năm nay không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức cho trẻ em, thanh thiếu niên và cộng đồng mà còn hướng đến chuyển hóa kiến thức thành những kỹ năng cụ thể, dễ nhớ, có thể áp dụng trong thực tế.

Theo thiếu tá Quân, học sinh cần biết nhận diện nguy cơ, bảo vệ thông tin cá nhân, thiết lập ranh giới an toàn, lưu giữ bằng chứng số, chặn và báo cáo tài khoản có dấu hiệu nguy hiểm, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp khi gặp sự cố.

"Chiến dịch triển khai để các em biết rằng các em không một mình khi đối diện với hiểm nguy trên môi trường mạng. Cha mẹ, thầy cô, bạn bè, cộng đồng và cơ quan chức năng sẽ luôn là chỗ dựa, là địa chỉ tin cậy để các em có thể tìm đến, chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ", thiếu tá Quân nhấn mạnh.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ngãi), Câu lạc bộ Niềm tin số Quảng Ngãi và Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Măng Đen tặng quà cho các học sinh ẢNH: HẢI PHONG

Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của Chiến dịch "Không một mình" năm 2026 tại Quảng Ngãi kéo dài từ ngày 23.10 đến 10.12, với mục tiêu mở rộng các hoạt động trực tiếp tại hơn 50% số trường học trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, lan tỏa thông điệp đến các khu dân cư, khu công nghiệp và địa điểm cộng đồng.