Giáo viên nói gì về đề xuất tăng định mức tiết dạy?

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học, thay thế Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT. Theo dự thảo, định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học tăng từ 23 lên 24 tiết/tuần; giáo viên THCS từ 19 lên 20 tiết/tuần; giáo viên THPT từ 17 lên 19 tiết/tuần. So với quy định hiện hành, dự thảo đưa ra định mức tiết dạy của giáo tiểu học, THCS thêm 1 tiết/tuần và THPT thêm 2 tiết/tuần.

Trước đề xuất tăng định mức tiết dạy của Bộ GD-ĐT, giáo viên đặt vấn đề cần tính đầy đủ thời gian chuẩn bị bài, đánh giá học sinh và nhiệm vụ kiêm nhiệm, thay vì chỉ nhìn vào số tiết trực tiếp đứng lớp.

"Một tiết dạy 45 phút không đồng nghĩa với 45 phút lao động"

Thạc sĩ Nguyễn Viết Đăng Du, Tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hoà, TP.HCM), cho rằng việc điều chỉnh cần xuất phát từ thực tiễn hoạt động giáo dục, đặc thù lao động sư phạm và yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học, thay vì chỉ căn cứ vào số tiết trực tiếp đứng lớp.

Theo giáo viên này, nghề giáo là loại hình lao động đặc thù, đòi hỏi sức khỏe thể chất và tinh thần rất lớn. Trong một tiết học, giáo viên phải liên tục sử dụng giọng nói, di chuyển, quan sát, tổ chức hoạt động, xử lý các tình huống sư phạm và duy trì sự tập trung cao độ.

Đặc biệt, ở những lớp đông học sinh, sự khác biệt về năng lực, tâm lý và thái độ học tập càng khiến giáo viên tiêu hao nhiều năng lượng. Việc tăng số tiết dạy đồng nghĩa với kéo dài thời gian phải duy trì trạng thái lao động có cường độ cao, về lâu dài có thể làm gia tăng mệt mỏi, căng thẳng.

"Một tiết dạy 45 phút không đồng nghĩa với 45 phút lao động của giáo viên", thạc sĩ Du nhấn mạnh và cho rằng đây là vấn đề quan trọng nhất cần được nhìn nhận đầy đủ khi xây dựng chính sách.

Trước tiết dạy, giáo viên phải nghiên cứu nội dung bài học, cập nhật kiến thức, tìm kiếm và kiểm chứng tư liệu, xây dựng kế hoạch bài dạy, thiết kế hoạt động học tập, chuẩn bị học liệu, phương tiện trực quan, câu hỏi, bài tập và phương án kiểm tra, đánh giá.

Đối với những tiết học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, giáo viên còn phải thiết kế tình huống có vấn đề, tổ chức hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức và lựa chọn phương pháp phù hợp với từng đối tượng.

Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thị Định (P.Tân Thuận, TPHCM) sInh hoạt chuyên môn ẢNH: H.T

Trong giờ học, giáo viên vừa tổ chức, hướng dẫn, quan sát, hỗ trợ, đánh giá, điều chỉnh hoạt động học tập vừa quản lý lớp và xử lý những tình huống phát sinh. Sau tiết dạy, công việc tiếp tục với đánh giá kết quả, chấm bài, nhận xét, phản hồi, điều chỉnh phương pháp và hỗ trợ học sinh chưa đạt yêu cầu.

Theo quan điểm của giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn, tăng định mức tiết dạy sẽ làm khối lượng công việc tăng lên "gấp nhiều lần", trong khi chưa thấy đề cập việc nâng lương tương xứng với khối lượng và áp lực gia tăng.

"Không thể xây dựng một nền giáo dục nhân văn, hạnh phúc nếu những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên phải làm việc trong tình trạng quá tải", giáo viên này bày tỏ.

Cần làm rõ công việc kiêm nhiệm

Góp ý từ thực tế nhiệm vụ kiêm nhiệm, giáo viên dạy môn tự nhiên ở P.Bình Thới (TP.HCM) phản ánh hiện nay, ở các môn vật lý, hóa học, sinh học, mỗi tổ đều phải phân công một giáo viên bộ môn kiêm nhiệm phòng thí nghiệm và được giảm định mức 3 tiết/tuần.

Giáo viên nhìn nhận, công việc này rất nặng nhọc, mất nhiều thời gian, lấy đi quỹ thời gian vốn dành cho công tác chuyên môn. Đây vốn là công việc của nhân viên, thuộc nhóm công việc hỗ trợ, nhưng giáo viên đang phải kiêm nhiệm.

Theo giáo viên này điểm a khoản 3 điều 4 Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học có nêu: "Không bố trí giáo viên kiêm nhiệm các vị trí việc làm hỗ trợ. Trường hợp bắt buộc phải bố trí giáo viên kiêm nhiệm các vị trí việc làm hỗ trợ thì cơ sở giáo dục phải báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp".

Giáo viên nêu ý kiến về việc làm rõ nội dung phụ trách phòng học bộ môn để đảm bảo quyền lợi ẢNH: T.L.P

Quy định này đọc cùng với điểm c khoản 2 điều 2 và khoản 2 điều 3 Dự thảo Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự bị đại học. Đó là các vị trí không phải giáo viên trong nhà trường, gọi chung là "nhân sự hỗ trợ giáo dục" (điểm c khoản 2 điều 2 dự thảo Thông tư định mức, theo Nghị định số 232/2026/NĐ-CP), gồm: Kế toán, văn thư, thủ quỹ; giáo vụ, tư vấn học sinh, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; thư viện viên, ứng dụng công nghệ thông tin – chuyển đổi số; thiết bị, thí nghiệm; y tế trường học, cấp dưỡng, quản lý học sinh, hỗ trợ tổ chức hoạt động giáo dục; bảo vệ, phục vụ.

Trong khi đó, công việc phụ trách phòng thí nghiệm vật lý, hóa học, sinh học hiện nay hầu như giáo viên kiêm nhiệm và rất nặng nhọc, mất nhiều thời gian, tâm sức. Thông tư 05 có nêu nếu trường thiếu người ở các vị trí trên thì việc giao cho giáo viên kiêm là bình thường, và giáo viên được giảm định mức tiết dạy theo điều 11.

Còn điểm a khoản 3 điều 4 dự thảo nêu: nguyên tắc là không giao cho giáo viên kiêm nhiệm phòng thí nghiệm, để giáo viên tập trung vào chuyên môn, đúng tinh thần Chỉ thị số 31/CT-TTg về giảm áp lực hành chính. Việc bỏ điều 11 cũ giúp mỗi trường giảm 20–28 tiết/tuần phải chi trả tiền lương dạy thêm giờ.

Từ đó, giáo viên trên đề nghị làm rõ nội dung phụ trách phòng học bộ môn là nhiệm vụ chuyên môn của giáo viên, không thuộc trường hợp kiêm nhiệm vị trí hỗ trợ để tránh thiệt thòi và áp lực cho giáo viên khi xem xét điều chỉnh định mức tiết dạy.