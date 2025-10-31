TP.HCM: Sẽ hỗ trợ tiền học kỹ năng sống, ngoại ngữ, bơi... cho học sinh yếu thế

TP.HCM xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đề xuất hỗ trợ các khoản thu dịch vụ, chương trình nhà trường...

Trong bối cảnh thành phố đang thực hiện "Chiến lược phát triển bền vững, xây dựng xã hội học tập và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao", Sở GD-ĐT TP.HCM xây dựng dự thảo đề xuất UBND TP trình HĐND TP ban hành chính sách hỗ trợ trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên là các đối tượng yếu thế (thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi, bị tàn tật, khuyết tật, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP).

Cụ thể, đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục được quy định tại Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND, đề xuất TP hỗ trợ tiền dịch vụ tổ chức, phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú. Việc hỗ trợ các chi phí trên giúp giảm gánh nặng tài chính, để đảm bảo trẻ em, học sinh có hoàn cảnh yếu thế trên địa bàn đều có cơ hội được chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập trong môi trường an toàn, ổn định.

Đối với các khoản thu tổ chức chương trình nhà trường ngoài giờ học chính khóa đề xuất TP hỗ trợ tiền tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài; tiền tổ chức dạy kỹ năng sống; tiền tổ chức học bơi.

Hỗ trợ tiền tổ chức dạy kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh yếu thế đảm bảo công bằng trong giáo dục và phát triển toàn diện cho học sinh, thúc đẩy an sinh xã hội giúp mọi học sinh đều có cơ hội học tập các kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống. Phù hợp với chủ trương của Nhà nước tại Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải phát triển phẩm chất, năng lực, và nhân cách cho người học.

Đồng thời Sở cũng đề xuất việc hỗ trợ tiền tổ chức học bơi cho học sinh có hoàn cảnh yếu thế không chỉ là một chính sách nhân văn mà còn là một đầu tư chiến lược vào sự an toàn, sức khỏe và sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

Đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non cư trú trên địa bàn xã Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn xã Thạnh An; hỗ trợ tiền đò và tiền ăn trưa cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập gồm tiểu học, THCS, THPT (không bao gồm các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An).

Sau sáp nhập, TP.HCM xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên ẢNH: ĐỘC LẬP

Dự kiến kinh phí từ 282 đến 563 tỉ đồng/năm học hỗ trợ học sinh

Trong dự thảo Sở GD-ĐT xây dựng có đề xuất chính sách cần thiết được sớm ban hành áp dụng trong năm học 2025-2026 để áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn TP không làm ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt của học sinh, người học. Đồng thời việc cân đối nguồn lực tài chính của đơn vị cũng gặp khó khăn khi ngân sách nhà nước không đảm bảo cho các dịch vụ này và giảm gánh nặng các khoản thu đầu năm học lên trẻ em, học sinh thuộc nhóm đối tượng yếu thế.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách khi được ban hành do ngân sách TP đảm bảo theo quy định của luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành với tổng kinh phí từ 282 đến 563 tỉ đồng/năm học. Nội dung các chính sách như sau:

Chính sách 1: Hỗ trợ cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc các đối tượng: mồ côi cả cha lẫn mẹ; là người khuyết tật, có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; là đối tượng hưởng trợ cấp xã hội theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:

Phương án 1: Hỗ trợ 100% tiền tổ chức các nội dung sau theo mức thu thực tế tại các cơ sở giáo dục: Dịch vụ tổ chức, phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú; tiền tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài; tiền tổ chức dạy kỹ năng sống; tiền tổ chức học bơi.

Phương án 2: Hỗ trợ 50% tiền tổ chức các nội dung sau theo mức thu thực tế tại các cơ sở giáo dục: Dịch vụ tổ chức, phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú; tiền tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài; tiền tổ chức dạy kỹ năng sống; tiền tổ chức học bơi.

Chính sách 2: Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An đang học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An với mức hỗ trợ 160.000 đồng/tháng.

Chính sách 3: Hỗ trợ tiền ăn trưa, tiền đò cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn TP (không bao gồm các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An) với mức hỗ trợ tiền đò: 440.000 đồng/học sinh/tháng; tiền ăn trưa: 550.000 đồng/học sinh/tháng.