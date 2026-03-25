Điểm khác biệt của học sinh Việt Nam dưới góc nhìn của sinh viên Nhật Bản

Đoàn giao lưu đến từ Nhật Bản bao gồm 15 sinh viên của Trường ĐH Mie cùng giảng viên quản lý các ngành học. Những sinh viên này đang thực hiện những đề tài nghiên cứu liên quan đến xã hội, văn hóa và con người Việt Nam.

Khi giao lưu tại một lớp học của Trường THPT Bình Tân, anh Tatsuyuki Okuyama, đang học thạc sĩ ngành giáo dục tại Trường ĐH Mie, chia sẻ: "Lần đầu tiên sang Việt Nam và tiếp xúc với học sinh phổ thông, tôi thấy một điểm lạ là trên bàn học sinh không có các thiết bị điện tử như ipad, điện thoại giống như bên Nhật. Sự khác biệt lớn ở đây là học sinh không sử dụng thiết bị điện tử. Chính vì nhờ điều đó mà khi mà một bạn trong lớp thuyết trình thì cả lớp đều nghe rất chăm chú. Còn bạn học sinh thuyết trình rất tự tin, lôi cuốn, thu hút người tham dự khi nói về những nét đẹp truyền thống của Việt Nam như trang phục áo dài, danh nhân, văn hóa...".

Anh Tatsuyuki Okuyama còn cho hay, tại buổi giao lưu, 15 sinh viên của Trường ĐH Mie hướng dẫn và cùng học sinh của Trường THPT Bình Tân thực hiện nghệ thuật gấp giấy truyền thống Nhật Bản Origami. Nét văn hóa này thể hiện sự kiên nhẫn, tinh tế, tượng trưng cho may mắn và sự trường thọ, gắn liền với các nghi lễ và đời sống người Nhật từ thế kỷ 17. Ngoài ra, sinh viên Trường ĐH Mie còn hướng dẫn học sinh về văn hóa Anime, sự kết hợp độc đáo giữa đồ họa chi tiết, cốt truyện sâu sắc và các yếu tố văn hóa truyền thống đang được giới trẻ yêu thích.

Học sinh lớp 12A9 bày tỏ sự hào hứng và vô cùng thích thú khi giao lưu với 15 sinh viên của Trường ĐH Mie. Để chào đón các anh chị sinh viên đến từ Nhật Bản, các em đã cùng nhau chọn đề tài để giới thiệu văn hóa truyền thống của dân tộc, truyền thống yêu nước, anh hùng qua lịch sử 4.000 năm… Các nội dung được học sinh thể hiện bằng tiếng Anh với sự tự tin, tự hào về dân tộc Việt Nam và ngôi trường các em đang theo học.

Đại diện đến từ Trường ĐH Mie (Nhật Bản), ông Okuda Hisaharu, trưởng đoàn, bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của thầy và trò Trường THPT Bình Tân.

Ông Okuda Hisaharu cho biết, Trường ĐH Mie là một cơ sở giáo dục đại học công lập tọa lạc tại thành phố Tsu, tỉnh Mie, Nhật Bản. Trường nằm trong top 800 trường đại học hàng đầu thế giới và thuộc top 60 trường đại học tốt nhất tại Nhật Bản. Đặc biệt, ngành y của ĐH Mie được xếp trong top 4 hệ thống các cơ sở giáo dục đại học tại Nhật Bản.

"Tại Việt Nam, Trường ĐH Mie bắt đầu triển khai các chương trình hợp tác từ năm 2010. Ở bậc ĐH, chúng tôi có mối quan hệ giao lưu với Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn. Riêng với Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, hằng năm chúng tôi đều cử sinh viên sang học tập, làm việc và giao lưu trong khoảng 10 ngày.

Đặc biệt, khi đến thăm Trường THPT Bình Tân, chúng tôi thật sự ấn tượng với môi trường học tập thân thiện, năng động và đầy nhiệt huyết. Sự cởi mở, hiếu khách của thầy cô và học sinh nhà trường đã để lại trong chúng tôi những cảm xúc tốt đẹp. Đây không chỉ là một chuyến giao lưu học thuật mà còn là cơ hội quý báu để tăng cường sự hiểu biết, gắn kết văn hóa giữa các em học sinh, sinh viên của hai nhà trường", Ông Okuda Hisaharu bày tỏ.

Tại buổi giao lưu, bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Tân, chia sẻ: "Là trường đóng ở khu vực xa trung tâm TP.HCM, qua buổi giao lưu giữa học sinh với sinh viên đến từ Nhật Bản, chứng kiến sự tự tin, hiếu khách, đặc biệt sự hào hứng và nhiệt tình khi học trò giới thiệu về truyền thống văn hóa Việt Nam, tôi thấy tự hào về học sinh của mình".

"Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng hoạt động giao lưu ngày hôm nay không chỉ giúp thầy cô và học sinh, sinh viên 2 nước hiểu biết thêm về văn hóa, triết lý giáo dục của hai quốc gia mà còn mở ra cơ hội hợp tác, học tập trong tương lai, giúp các em mở rộng tầm nhìn, tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, nuôi dưỡng ước mơ và khao khát bay cao hơn, xa hơn trong tương lai… Từ đó, góp phần thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa 2 nước", bà Kim Huệ bày tỏ.