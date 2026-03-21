Một học sinh Việt Nam đạt điểm cao nhất thế giới môn toán tiểu học

Học sinh Trần Việt Hoàng, đạt điểm toán cao nhất thế giới trong kỳ thi chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel 2025 nhận giấy khen và quà tặng của Sở GD-ĐT và EMG ẢNH: BẢO CHÂU

Ngày 21.3, tại TP.HCM, EMG Education tổ chức lễ trao chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel 2025 cho học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp. Buổi lễ vinh danh học sinh hoàn thành chứng chỉ học thuật quốc tế, trong đó đặc biệt tôn vinh nhiều học sinh đạt giải thưởng Outstanding Pearson Learner Awards - giải thưởng danh giá của Pearson dành cho những thí sinh có điểm thi cao nhất thế giới hoặc cao nhất cả nước.

Kỳ thi năm nay ghi nhận 11 học sinh đạt giải Outstanding Pearson Learner Awards (OPLA) trao tặng cho những thí sinh có thành tích xuất sắc. Trong đó, 5 năm Việt Nam liên tục có học sinh đạt điểm toán cao nhất thế giới cấp tiểu học trong kỳ thi Pearson Edexcel. Bên cạnh đó, 15 học sinh được trao giải Excellence Awards, giải thưởng ghi nhận những học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc toàn diện ở cả 3 môn tiếng Anh, toán và khoa học trong kỳ thi Pearson Edexcel.

Trong đó, Trần Việt Hoàng, cựu học sinh Trường tiểu học Tân Sơn Nhì, hiện là học sinh lớp 6 Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, xuất sắc đạt điểm cao nhất thế giới môn toán cấp tiểu học. Theo EMG Education, điểm số cụ thể của thí sinh không được công bố.

Tại buổi lễ vinh danh, Trần Việt Hoàng chia sẻ: "Em cảm thấy rất vui và tự hào khi nhận được kết quả".

Ở bậc học cao hơn, Nguyễn Minh Khôi, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, có kết quả xuất sắc trong kỳ thi chứng chỉ tú tài quốc tế iGCSE, đạt loại giỏi ở cả 3 môn toán, khoa học và tiếng Anh.

Khôi cho biết đây là kỳ thi có độ khó cao, vì vậy kết quả đạt được là minh chứng cho quá trình nỗ lực trong nhiều năm theo học chương trình tiếng Anh tích hợp từ lớp 6. "Việc học toán và khoa học bằng tiếng Anh không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn trang bị các kỹ năng quan trọng như tư duy phản biện, thuyết trình và làm việc nhóm. Đây cũng là lợi thế lớn giúp em tự tin hơn trong kế hoạch du học và hành trình học tập tương lai", Khôi chia sẻ.

Cùng đạt kết quả loại giỏi ở cả 3 môn toán, khoa học và tiếng Anh trong kỳ thi iGCSE, Nguyễn Ngọc Phương Khanh, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cho rằng kết quả này giúp em thêm tự tin vào khả năng học tập bằng tiếng Anh.

Nguyễn Minh Khôi và Nguyễn Ngọc Phương Khanh, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhận giải thưởng Outstanding Pearson Learner Awards ẢNH: BẢO CHÂU

TP.HCM sẽ nhân rộng chương trình tiếng Anh tích hợp

Tại lễ trao chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel 2025 sáng nay, theo thống kê của Pearson, kết quả chung của học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp cao hơn mức trung bình toàn cầu. Ở cấp THPT, 100% học sinh đạt từ mức đạt trở lên ở cả 3 môn tiếng Anh, toán và khoa học.

Đáng chú ý, 85% học sinh đạt mức giỏi môn toán (7-9 theo thang điểm Pearson Edexcel), cao hơn mức 55% của học sinh toàn cầu trong đó 30% đạt điểm tuyệt đối. Ở môn tiếng Anh, 84% học sinh đạt mức khá - giỏi.

Tại buổi lễ, tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chia sẻ chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 đã triển khai tại TP.HCM trong 11 năm qua với các môn toán, khoa học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Thời gian qua chương trình cho thấy hiệu quả trong việc kết hợp giáo dục trong nước và quốc tế, giúp học sinh nâng cao năng lực ngoại ngữ và tiếp cận chuẩn học thuật toàn cầu.

Người đứng đầu ngành GD-ĐT TP.HCM nhìn nhận có thể nói chương trình là một trong những điểm sáng của quá trình 50 năm xây dựng và phát triển giáo dục thành phố, khẳng định tinh thần dám làm, dám đổi mới, giữ vững vị trí một trong những đầu tàu phát triển giáo dục chung của cả nước.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ mở rộng triển khai chương trình ở khu vực 2, khu vực 3, qua đó thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các khu vực, hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho học sinh toàn thành phố.