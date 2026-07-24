Khuyến khích truy xuất nguồn gốc sản phẩm vàng

Thông tư này quy định về kiểm tra và quản lý đo lường, chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ được nhập khẩu, sản xuất, gia công, lưu thông trên thị trường; vàng miếng được nhập khẩu, sản xuất, lưu thông trên thị trường; vàng nguyên liệu được nhập khẩu để sản xuất vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; bán cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được phép sản xuất vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định.

Khuyến khích áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm vàng ẢNH: NGỌC THẠCH

Dự thảo yêu cầu chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ được phân hạng theo độ tinh khiết của vàng tương ứng với hàm lượng vàng được quy định. Khi thực hiện phân hạng theo kara, vàng trang sức, mỹ nghệ được phân hạng theo hạng thấp hơn liền kề với giá trị kara thực tế xác định theo phân hạng danh định tại Bảng 3 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này (ví dụ, vàng trang sức 21,5K thì xếp vào loại vàng 21K). Trường hợp phân hạng theo độ tinh khiết hoặc hàm lượng vàng thì công bố đúng giá trị thực tế (ví dụ, vàng trang sức có hàm lượng vàng được xác định là 78 % thì công bố là 78 % hoặc 780). Ngoài ra, sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ nếu có sử dụng vật liệu nhồi hoặc làm đầy chỗ trống phải được công bố cụ thể và công bố rõ sản phẩm không được làm toàn bộ từ hợp kim vàng.

Vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu lưu thông trên thị trường phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Đối với vàng miếng, vàng nguyên liệu nhập khẩu phải có hàm lượng vàng từ 99,5% trở lên. Vàng miếng được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường; vàng nguyên liệu nhập khẩu phải bảo đảm chất lượng, hàm lượng vàng không được thấp hơn tiêu chuẩn, hàm lượng đã công bố. Giới hạn sai số của kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng đối với vàng miếng, vàng nguyên liệu phải bảo đảm yêu cầu quy định.

Dự thảo đề cập đến việc thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm vàng theo quy định tại Nghị định số 37/2026 và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng và vàng nguyên liệu được khuyến khích áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm vàng. Thông tin truy xuất nguồn gốc có thể được cung cấp thông qua một trong các hình thức mã QR; mã số, mã vạch; hệ thống thông tin điện tử hoặc nền tảng số của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước. Dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm vàng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2026 của Chính phủ. Trường hợp tổ chức, cá nhân tự nguyện cung cấp thêm thông tin kỹ thuật thì thông tin được cung cấp phải bảo đảm trung thực, chính xác, dễ tra cứu, không gây nhầm lẫn về sản phẩm.

Dự thảo còn quy định hướng dẫn thử nghiệm, kiểm tra và xử lý vi phạm về đo lường và chất lượng.