KIA khắc phục vấn đề nhiều người không thích trên nội thất ô tô đời mới

Hoàng Cường
Hoàng Cường
02/02/2026 13:23 GMT+7

Thay vì loại bỏ màn hình cảm ứng, KIA sẽ hướng đến việc dung hòa, mở rộng các tính năng kỹ thuật số trên màn hình nhưng vẫn giữ nguyên các nút bấm vật lý cơ bản để mang đến sự thuận tiện cho người dùng.

Màn hình cảm ứng đang dần chiếm lĩnh bảng điều khiển ô tô nhưng không phải ai cũng hài lòng về điều đó. Khi kích thước và tầm quan trọng của màn hình ngày càng tăng, cuộc tranh luận về việc chúng đang dần thay thế những tính năng quan trọng trên ô tô cũng trở nên gay gắt hơn. Không ít người dùng ô tô đời mới đang cảm thấy bất tiện, khó chịu khi các nhà sản xuất gom tất cả các tính năng cơ bản vào màn hình. Chính điều này khiến không ít nhà sản xuất ô tô đang xem xét để thay đổi.

KIA nỗ lực kết hợp màn hình cảm ứng với nút bấm vật lý

Về vấn đề này, thay vì chọn một trong hai xu hướng quay lại với các nút bấm vật lý hay tiếp tục điều chỉnh mở rộng các chức năng trên màn hình, KIA đang theo đuổi hướng dung hòa. Hãng xe Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng kích thước, chức năng trên màn hình nhưng các nút bấm vật lý sẽ không biến mất.

KIA khắc phục vấn đề nhiều người không thích trên nội thất ô tô đời mới - Ảnh 1.

KIA tiếp tục mở rộng kích thước, chức năng trên màn hình nhưng các nút bấm vật lý sẽ không biến mất

Ảnh: Carscoop

KIA muốn cung cấp cả hai lựa chọn cùng lúc, theo cách làm hài lòng khách hàng ở cả hai phía. Trả lời phỏng vấn tạp chí Autocar, ông Jochen Paesen - Giám đốc thiết kế nội thất của KIA cho biết các mẫu xe tương lai của hãng sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận cân bằng, kết hợp màn hình lớn hơn tích hợp các tính năng phần mềm mở rộng với các nút điều khiển vật lý cho các chức năng thiết yếu. Ông giải thích rằng mục tiêu không phải là sự mới lạ chỉ để gây chú ý, mà là tính tiện dụng.

"Có một số chức năng bạn cần tìm ngay lập tức và bạn không muốn làm sai, vì vậy chúng tôi giữ chúng ở dạng nút vật lý. KIA hiện đang xây dựng trên nền tảng đó để mở rộng thành phần kỹ thuật số và trải nghiệm tiện lợi cho người dùng. Nếu để đến được một chức năng nào đó mà bạn phải mất ít nhất ba bước, điều đó thật tệ. Thực tế người dùng ô tô đều có những nhu cầu rất cơ bản", ông Jochen Paesen chia sẻ thêm.

KIA khắc phục vấn đề nhiều người không thích trên nội thất ô tô đời mới - Ảnh 2.

Có một số chức năng người dùng ô tô cần tìm ngay lập tức và không muốn làm sai, do đó KIA vẫn giữ lại các nút vật lý

Ảnh: Carscoop

Ông cũng lưu ý rằng trong khi một số thương hiệu có thể thành công với khoang nội thất kỹ thuật số, xét trên phạm vi toàn cầu KIA đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện hơn.

Không phải ai cũng thích màn hình cảm ứng

Đây là một triết lý phù hợp trong bối cảnh sự thất vọng ngày càng tăng của người dùng ô tô với xu hướng phát triển quá nhanh của màn hình cảm ứng. Vấn đề không chỉ nằm ở những khoang nội thất ngập màn hình, mà còn ở những giải pháp nửa vời. Bảng điều khiển cảm ứng có thể chuyển đổi của KIA, cho phép chuyển giữa chức năng điều khiển điều hòa và đa phương tiện, hoạt động tốt hơn một số hệ thống của các hãng xe khác. Dù vậy, nó vẫn tạo ra sự bất tiện không cần thiết.

Khi bảng điều khiển có đủ không gian hiển thị, việc buộc người lái phải chuyển chế độ chỉ để điều chỉnh âm lượng hoặc nhiệt độ… dường như là một sự thỏa hiệp không cần thiết. Nếu lỡ tay nhấn nhầm nút, bạn có thể sẽ bật chế độ sưởi thay vì âm thanh.

Ông Paesen đề xuất rằng, các giao diện trong tương lai nên chuyển từ những công cụ mà người lái phải học cách sử dụng sang các hệ thống chủ động giảm bớt các bước và gánh nặng tinh thần. Ông cũng thừa nhận rằng các đối thủ cạnh tranh đến từ Trung Quốc đã vượt qua những giới hạn với các tính năng mà không ai yêu cầu.

KIA khắc phục vấn đề nhiều người không thích trên nội thất ô tô đời mới - Ảnh 3.

Bảng điều khiển cảm ứng có thể chuyển đổi của KIA, cho phép chuyển giữa chức năng điều khiển điều hòa và đa phương tiện

Ảnh: Carscoop

Tuy nhiên, ông tin rằng ngành công nghiệp ô tô đang bước vào một chương mới. "Chúng ta đang ở thời điểm có rất nhiều điều mới lạ, nhưng chúng ta đang bước vào giai đoạn tiếp theo, nơi có rất nhiều giá trị cần được tìm thấy và gia tăng", ông Jochen Paesen cho biết.

Nền tảng phần mềm KIA sắp ra mắt có thể giúp giải quyết tất cả những vấn đề kể trên. Hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect mới, lần đầu tiên được giới thiệu dưới dạng concept, kết hợp màn hình lớn hơn với một hàng nút vật lý bố trí bên dưới màn hình. Sự kết hợp giữa hai loại điều khiển này có thể là hướng đi đúng đắn cho tất cả mọi người.

Sai lầm khi lạm dụng màn hình cảm ứng, các hãng xe đưa nút bấm trở lại

Sai lầm khi lạm dụng màn hình cảm ứng, các hãng xe đưa nút bấm trở lại

Trước những đòi hỏi của người dùng cũng như để đáp ứng các tiêu chuẩn mới về an toàn, các nhà sản xuất ô tô đang từng bước đưa nút điều khiển vật lý trở lại trên nhiều mẫu xe sau giai đoạn chạy đua tích hợp tất cả vào màn hình cảm ứng.

Mặt trái của màn hình cảm ứng tích hợp nhiều chức năng trên ô tô hiện đại

Màn hình trung tâm Mazda CX-5 thay đổi thế nào sau 3 thế hệ?

