Nhiều người thường cho rằng tấm pin mặt trời càng lớn sẽ thu nhận nhiều ánh sáng và tạo ra càng nhiều điện năng hơn. Liệu quy luật 'càng lớn càng tốt' này có luôn đúng khi lựa chọn và lắp đặt pin mặt trời?

Yếu tố thực sự quyết định sản lượng điện của một tấm pin mặt trời

Thực tế cách hoạt động chỉ gần giống như vậy chứ không hoàn toàn chính xác. Sản lượng điện được quyết định bởi số lượng, kích thước và hiệu suất của các tế bào quang điện (solar cell). Dù vậy, pin áp mái vẫn thường theo kích thước tiêu chuẩn theo công suất watt để chủ nhà tuân thủ quy tắc 33%.

Sản lượng điện được quyết định bởi số lượng, kích thước và hiệu suất của các tế bào quang điện ẢNH: CHATGPT

Phổ biến cho hộ gia đình là loại 60 cell, kích thước khoảng 1,65 × 0,99 mét, công suất 325 W và loại 72 cell, kích thước 1,95 × 0,99 mét, công suất 400 W. Trong khi đó, loại 96 cell dùng cho mục đích thương mại có kích thước khoảng 1,95 × 1,31 mét, công suất từ 450 W trở lên.

Tuy nhiên, hai tấm pin có kích thước khác nhau vẫn có thể tạo ra sản lượng điện tương đương nếu sở hữu các thông số cell giống nhau, điều thường thấy ở các tấm pin năng lượng mặt trời di động.

Kích thước và công suất dàn pin phụ thuộc vào nhu cầu như bù đắp điện tiêu thụ, lưu trữ dự phòng, chạy hệ thống an ninh ngoài trời hay sạc xe điện. Ở điều kiện tối ưu, một tấm pin dân dụng 400 W tạo ra 1,6 đến 2,4 kWh mỗi ngày, tối đa 876 kWh một năm.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, mức tiêu thụ điện trung bình của hộ gia đình Mỹ năm 2022 là 10.791 kWh, nên mỗi tấm pin 400 W bù đắp tới 8% hóa đơn điện năm. Ngoài ra, yếu tố lưới điện cũng ảnh hưởng hiệu suất và dàn pin quá khổ sẽ giảm dần hiệu quả.

Do đó, tấm pin lớn hơn không hẳn là câu trả lời. Điểm mấu chốt nằm ở tổng số tế bào quang điện trên mái nhà, kích thước, hiệu suất của chúng và khả năng xử lý điện đầu vào của hệ thống điện gia đình.