Tự rửa tấm pin năng lượng mặt trời có giúp tăng hiệu suất?

Nhiều gia đình sở hữu hệ thống điện mặt trời thường thắc mắc liệu việc dọn dẹp các tấm pin bám bụi có thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện công suất. Một thử nghiệm thực tế của trang Incoherency trên hệ thống 16 tấm pin (công suất đỉnh 3,7 kW) đã đưa ra câu trả lời chi tiết. Nhờ so sánh tỷ lệ công suất giữa hai dãy pin trước và sau khi vệ sinh, kết quả thu được giúp loại bỏ các yếu tố nhiễu từ thời tiết.

Vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời có giúp tăng công suất? ẢNH: GEMINI AI

Bí mật đằng sau việc tự vệ sinh pin mặt trời

Kết quả cho thấy việc lau rửa giúp công suất phát điện tăng khoảng 2 đến 5%, từ đó mang lại khoảng 60 đến 150 bảng Anh (khoảng 2 - 5 triệu đồng) mỗi năm. Tuy nhiên, mức cải thiện này sẽ giảm dần về con số 0 sau vài năm do bụi bẩn tiếp tục bám trở lại. Đáng chú ý, sau khi các tấm pin khô ráo hoàn toàn, tỷ lệ công suất có dấu hiệu sụt giảm nhẹ do hiệu ứng mờ bề mặt khi bốc hơi nước.

Bên cạnh đó, trong quá trình lau chùi bằng nước, người thực hiện đã ghi nhận cảm giác tê giật điện tại vị trí ngón tay. Hiện tượng này được giải thích là do sự rò rỉ dung điện nhỏ từ bộ biến tần không sử dụng biến áp. Dù không quá nguy hiểm, việc vệ sinh các tấm pin năng lượng mặt trời được khuyến cáo nên thực hiện vào thời điểm trời tối để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh chuyện vệ sinh, việc nâng cấp lên các tấm pin hiện đại giúp tăng 60% công suất cũng đặt ra một bài toán kinh tế phức tạp. Theo trang Incoherency, dù chi phí 5.000 bảng Anh (khoảng 175 triệu đồng) có thể hòa vốn sau 3 năm, việc thay mới lại khiến chủ nhà mất đi chế độ giá ưu đãi hỗ trợ cũ. Với hệ thống 15 năm tuổi, chính sách cũ trả tiền trên tổng lượng điện tạo ra thay vì chỉ tính lượng điện phát lên lưới.

Phần công suất tăng thêm nếu nâng cấp sẽ phải áp dụng mức giá hiện hành, vốn thấp hơn khoảng 4 lần so với chính sách ưu đãi trước đây. Chính rào cản từ cơ chế giá cũ đã vô tình ngăn cản người dân đầu tư nâng cấp công nghệ mới. Do đó, duy trì và vệ sinh định kỳ hệ thống hiện tại vẫn là phương án tối ưu hơn về mặt chi phí.