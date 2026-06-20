Yếu tố nào kéo giảm hiệu suất điện mặt trời?

Từ trước đến nay, những người hoài nghi năng lượng tái tạo vẫn luôn dùng lập luận rằng điện mặt trời là một nguồn năng lượng yếu ớt, đòi hỏi diện tích lắp đặt quá lớn nhưng sản lượng thu về lại không thấm vào đâu so với nhu cầu khổng lồ. Thế nhưng, một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Sustainability đã đập tan hoàn toàn định kiến đó.

Theo đó, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra một sự thật trớ trêu rằng điện mặt trời không hề yếu, nó chỉ đang là 'nạn nhân' bị hủy hoại nghiêm trọng bởi chính lượng khí thải từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch.

Điện mặt trời đang bị suy yếu bởi khí thải từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch ẢNH: GEMINI

Để đưa ra kết luận mang tính bước ngoặt này, các chuyên gia đã tiến hành một cuộc khảo sát, theo dõi và phân tích số liệu thực tế từ hơn 140.000 hệ thống lắp đặt điện mặt trời trên toàn cầu trong suốt giai đoạn 2017 - 2023. Kết quả thu được đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm về sự xung đột giữa năng lượng cũ và năng lượng mới.

Cơ chế bóp nghẹt hiệu suất này diễn ra theo hai con đường. Đầu tiên là một lý do ai cũng có thể nhìn thấy là bụi mịn và ô nhiễm không khí từ các nhà máy nhiệt điện than tạo ra một lớp màng bọc dày đặc, che khuất ánh sáng mặt trời khiến các tấm pin không thể hấp thụ đủ năng lượng. Tuy nhiên, lý do chủ yếu lại đến từ các hạt sol khí (aerosol) siêu nhỏ sinh ra khi đốt than. Các hạt này bay lơ lửng trong tầng khí quyển, làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc, độ che phủ và khả năng phản xạ ánh sáng của các đám mây.

Hệ quả là lượng năng lượng mặt trời bị suy hao lớn đến mức không tưởng. Chỉ tính riêng trong năm 2023, các hạt sol khí đã bóp nghẹt tổng sản lượng điện mặt trời toàn cầu giảm 5,8%. Các nhà khoa học cảnh báo, lượng năng lượng bị thất thoát này tương đương với gần 1/3 sản lượng của toàn bộ các hệ thống điện mặt trời mới được xây dựng cộng lại. Điều này đồng nghĩa với việc các quốc gia đang thổi phồng quá mức các dự báo về mục tiêu khí hậu, bởi họ đã quên tính toán đến mức độ 'phá hoại' của nhiệt điện than lên pin mặt trời.