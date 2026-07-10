Pin mặt trời dùng được bao nhiêu năm nếu bảo dưỡng đúng cách?

Lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời cho gia đình là một khoản đầu tư ban đầu tốn kém. Mặc dù giải pháp này giúp tiết kiệm tiền điện đáng kể, nhưng thực tế người dùng phải mất nhiều năm mới có thể đạt đến điểm hòa vốn về mặt tài chính. Chính vì lý do đó, tuổi thọ trung bình của các tấm pin luôn là mối bận tâm hàng đầu của các chủ nhà trước khi quyết định xuống tiền. Vậy nếu được bảo trì, bảo dưỡng đúng cách, những tấm pin này có thể vận hành trong bao lâu?

Sự thật về tuổi thọ pin mặt trời được các chuyên gia hé lộ

Theo đó, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) của Mỹ khẳng định, nếu được chăm sóc đúng cách, một bộ pin mặt trời chất lượng cao hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ từ 25 năm trở lên.

Mặc dù vậy, độ bền thực tế của hệ thống điện mặt trời vẫn phụ thuộc lớn vào chủng loại vật liệu chế tạo mà người dùng lựa chọn. Các tấm pin mặt trời silicon sử dụng tế bào quang điện đơn tinh thể hoặc đa tinh thể thường hoạt động bền bỉ trọn vẹn suốt 25 năm hoặc lâu hơn. Trong khi đó, dòng pin dạng màng mỏng có tuổi thọ thấp hơn đáng kể khi chỉ kéo dài khoảng 10 đến 20 năm. Bản chất của các tấm pin này không đột ngột ngừng chạy mà sẽ thoái hóa và giảm dần hiệu suất theo thời gian trước khi người dùng cần nâng cấp vì lý do tài chính.

Một tấm pin mặt trời đóng bụi lâu ngày cần được vệ sinh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Theo số liệu từ NLR, các hệ thống quang điện tại Mỹ có mức tổn thất hiệu suất trung bình khoảng 0,75% mỗi năm. Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu phát hiện tỷ lệ suy giảm hiệu suất này sẽ tăng lên gấp đôi nếu hệ thống được lắp đặt ở những vùng khí hậu nắng nóng. Điều này đồng nghĩa với việc vào năm thứ 30, hiệu suất hoạt động của các tấm pin thông thường sẽ sụt giảm xuống mức dưới 80% so với ban đầu. Tuy nhiên, nếu sử dụng các tấm pin cao cấp ở vùng khí hậu phù hợp, tỷ lệ thoái hóa có thể chỉ ở mức 0,30% mỗi năm và giữ hiệu suất trên 90% sau 25 năm.

Để duy trì hiệu suất đỉnh, các chuyên gia khuyến nghị chủ nhà nên lên lịch vệ sinh định kỳ từ 2 đến 4 lần mỗi năm tùy theo mùa và vị trí lắp đặt. Việc bỏ bê không làm sạch bụi bẩn, phấn hoa hay rác vụn tích tụ trên bề mặt tấm pin phẳng là một sai lầm lớn làm giảm sản lượng điện đầu ra.

Dẫu vậy, các công ty năng lượng luôn khuyến cáo người dân không nên tự ý leo trèo vệ sinh trên mái nhà vì lý do an toàn và nguy cơ làm hư thiết bị. Mọi hư hại do quá trình tự bảo dưỡng sai cách đều bị từ chối bảo hành, do đó người dùng nên theo dõi hiệu suất qua ứng dụng để gọi kỹ thuật viên vệ sinh kịp thời.