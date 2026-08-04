Kiểm điểm 2 CSGT truy đuổi thiếu niên đi xe đạp điện ở Gia Lai

Ngày 4.8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết kết quả xác minh bước đầu xác định 2 cán bộ thuộc Phòng CSGT đã có hành vi truy đuổi người vi phạm giao thông trong vụ việc xảy ra tại xã Hoài Ân vào giữa tháng 7.

Video ghi lại cảnh 2 cán bộ CSGT truy đuổi thiếu niên vi phạm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, vào ngày 16.7, trên mạng xã hội xuất hiện video của người dân đăng tải có nội dung phản ánh việc một vài cán bộ CSGT truy đuổi, đánh một thiếu niên vi phạm giao thông.

Sau khi video này được đăng tải, Công an xã Hoài Ân đã có báo cáo ban đầu. Theo báo cáo sáng 17.7, tổ công tác của Trạm CSGT Tuy Phước làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn và phát hiện một thiếu niên (17 tuổi) điều khiển xe đạp điện có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, thiếu niên không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy qua nhiều tuyến đường, trong khi tổ công tác bám theo phía sau.

Khi đến đường Quang Trung, xe đạp điện của thiếu niên va chạm với một xe đạp điện khác, khiến 3 người ngã xuống đường và bị thương. Xe tuần tra của CSGT sau đó đến hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân và phương tiện vào lề đường.

Tuy nhiên một số người dân cho rằng việc truy đuổi của CSGT là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Người dân cũng phản ánh các cán bộ này có hành vi đánh người vi phạm.

Trên lưng người vi phạm xuất hiện nhiều vết đỏ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đến ngày 18.7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video từ góc quay khác ghi lại cảnh mô tô của CSGT truy đuổi xe đạp điện của thiếu niên. Hình ảnh trong video cho thấy người ngồi phía sau xe mô tô công vụ có dấu hiệu dùng dùi cui tác động vào người điều khiển xe.

Sau khi các đoạn video được lan truyền, Công an tỉnh Gia Lai đã vào cuộc xác minh. Qua đó, Phòng CSGT xác định 2 cán bộ CSGT có hành vi truy đuổi người vi phạm khiến người này va chạm với phương tiện khác và ngã xuống đường. Đơn vị này đã tiến hành kiểm điểm đối với 2 cán bộ trên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ phản ánh của người dân về nội dung các cán bộ này có hành vi đánh người trong quá trình thi hành công vụ hay không.