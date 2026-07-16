Xác minh clip dân tố ‘CSGT truy đuổi khiến thiếu niên gây tai nạn’ ở Gia Lai

Ngày 16.7, Công an xã Hoài Ân (Gia Lai) cho biết đang xác minh vụ việc liên quan đến cán bộ CSGT khi làm nhiệm vụ, sau khi trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng CSGT rượt đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn.

Trước đó, sáng cùng ngày trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip của người dân tố cáo việc một thiếu niên lái xe đạp điện bị tác động vật lý.

Trước sự việc trên, Công an xã Hoài Ân đã có báo cáo về vụ việc. Theo đó, khoảng 9 giờ 10 phút cùng ngày, Tổ CSGT Trạm Tuy Phước làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn xã Hoài Ân thì phát hiện Đ.L.Q.T (16 tuổi, ở xã Hoài Ân) điều khiển xe đạp điện nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, T. không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy qua nhiều tuyến đường, trong khi tổ tuần tra đi phía sau.

Cơ quan công an đang xác minh vụ việc mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng CSGT rượt đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đến khoảng 9 giờ 13 phút, khi đến ngã giao đường Bùi Thị Xuân và Quang Trung, xe đạp điện của T. va chạm với xe đạp điện do chị V.T.D.H (23 tuổi) chở theo cháu V.N.K.N (2 tuổi), cả ba người đều ngã xuống đường.

Lúc này, xe tuần tra của CSGT vừa đến nơi và cùng người dân hỗ trợ đưa người bị nạn cùng phương tiện vào lề đường. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng CSGT rượt đuổi gây tai nạn và đánh người vi phạm nên đã phát trực tiếp vụ việc lên mạng xã hội.

Theo Công an xã Hoài Ân, chị H. và cháu N. bị xây xát phần mềm, còn T. được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn điều trị. Công an đã khám nghiệm hiện trường, tạm giữ hai phương tiện liên quan và tiếp tục làm việc với các bên để làm rõ vụ việc.

Do vụ việc liên quan cán bộ CSGT đang thi hành công vụ, Công an xã Hoài Ân đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ để chỉ đạo, xử lý khách quan theo quy định.