Kiểm điểm lãnh đạo phường trong vụ bố trí 5 hiệu trưởng làm giáo viên

Ngày 5.11, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết UBND phường Quy Nhơn Nam đã có báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm liên quan đến việc bố trí 5 hiệu trưởng làm giáo viên sau sắp xếp trường lớp.

Theo báo cáo, UBND phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND phường và tập thể Phòng Văn hóa - Xã hội. Đồng thời, kiểm điểm 5 cá nhân gồm chủ tịch UBND phường, phó chủ tịch UBND phường phụ trách, trưởng phòng, phó trưởng phòng và một chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội do có những hạn chế, thiếu sót trong công tác tham mưu, sắp xếp, bố trí viên chức quản lý và nhân viên kế toán tại một số trường học.

Đối với 5 hiệu trưởng trước đây được bố trí làm giáo viên, UBND phường đã bổ nhiệm bà M.H.T.Q, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, giữ chức Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng.

Bà Q. là một trong 5 trường hợp chưa được bố trí giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp mà chuyển xuống làm giáo viên, chưa đúng định hướng của UBND tỉnh.

5 cá nhân tại phường Quy Nhơn Nam bị kiểm điểm rút kinh nghiệm liên quan đến vụ bố trí hiệu trưởng làm giáo viên ẢNH: ĐỨC NHẬT

4 trường hợp còn lại gồm bà C.T.H.N, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung; bà N.T.T.H, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây; bà H.T.H.T, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng (cũ) và ông N.A.V, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ đều có nguyện vọng không tiếp tục giữ chức vụ quản lý, thống nhất chuyển sang làm giáo viên.

Trước đó, trong quá trình sắp xếp trường lớp, UBND phường Quy Nhơn Nam đã xây dựng phương án nhân sự, rà soát và bố trí, bổ nhiệm viên chức tại 6 cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập từ 13 cơ sở. Số cán bộ quản lý giảm từ 34 xuống còn 19 người, nhân viên kế toán giảm từ 13 xuống còn 8 người.

Tuy nhiên, sau sắp xếp, địa phương nhận được nhiều đơn thư phản ánh, kiến nghị về việc 5 hiệu trưởng được bố trí làm giáo viên và một số trường có 2 nhân viên kế toán.

Qua kiểm tra, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai xác định việc bố trí 5 hiệu trưởng làm giáo viên tại các trường mới chưa đúng định hướng của UBND tỉnh. Sở yêu cầu địa phương rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự, đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Riêng việc bố trí 2 nhân viên kế toán tại Trường tiểu học Kim Đồng và Trường tiểu học Ngô Mây đã được UBND phường điều chỉnh, bảo đảm mỗi trường có một kế toán.