Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kiểm lâm TP.HCM bắn gây mê vượn leo trèo trong nhà dân ở xã Tân Nhựt

Trần Kha
Trần Kha
06/09/2025 16:07 GMT+7

Kiểm lâm nhận thông tin có con vượn đang leo trèo trong nhà dân ở xã Tân Nhựt (TP.HCM). Kiểm lâm đến và dùng súng bắn gây mê con vượn, đưa về cứu hộ, chăm sóc theo quy định.

Ngày 4.9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã bắn gây mê con vượn nặng hơn 3 kg xuất hiện trên địa bàn xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM đưa về cứu hộ, chăm sóc theo quy định.

Kiểm lâm TP.HCM bắn gây mê vượn leo trèo trong nhà dân ở xã Tân Nhựt- Ảnh 1.

Con vượn đu mình trên cây

ẢNH: TRẦN KHA

Theo đó, khoảng 10 ngày nay, con vượn có lông màu đen, không rõ nguồn gốc, xuất hiện tại khu đất có nhiều cây xanh mọc cao gần đường Hưng Nhơn, xã Tân Nhựt.

Con vượn này cũng thường vào nhà dân để hái trái cây. Sợ con vượn bị chó cắn, người dân điện báo cơ quan chức năng, kiểm lâm xuống bắt, đưa vượn về chăm sóc, thả về rừng.

Tuy nhiên khi kiểm lâm có mặt tại đây, con vượn đã di chuyển đi đâu không rõ. Những ngày gần đây, con vượn tiếp tục xuất hiện tại khu dân cư, vào nhà dân.

"Con vượn khá hiền lành. Từ khi con vượn xuất hiện tại đây, chúng tôi không chọc phá, gây hại đến nó. Nó vào nhà chỉ sợ chó cắn. Chỉ mong nó được sớm về lại rừng để an toàn", một người dân cho biết.

Trưa 6.9, kiểm lâm nhận thông tin từ người dân, con vượn đang leo trèo trong nhà dân. Kiểm lâm đến và dùng súng bắn gây mê con vượn.

Kiểm lâm xác định đây là vượn má vàng, nặng khoảng 3,4 kg (giới tính đực), thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Kiểm lâm TP.HCM bắn gây mê vượn leo trèo trong nhà dân ở xã Tân Nhựt- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tìm cách đến gần con vượn

ẢNH: TRẦN KHA

Kiểm lâm TP.HCM bắn gây mê vượn leo trèo trong nhà dân ở xã Tân Nhựt- Ảnh 3.

Sau thời gian bẫy mồi bắt vượn nhưng không thành công, kiểm lâm buộc phải dùng súng bắn gây mê vượn

ẢNH: TRẦN KHA

Cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận 3 con khỉ do anh Lâm Đạo Triệu, ở phường Chánh Hưng, TP.HCM tự nguyện giao.

Ba con khỉ trên gồm: một con khỉ đuôi lợn, một con khỉ mặt đỏ và một con khỉ đuôi dài, đều thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Số động vật hoang dã sau khi tiếp nhận từ người dân bàn giao, kiểm lâm đưa về chăm sóc, cứu hộ theo quy định, sau đó thả về tự nhiên.

Tin liên quan

Phát hiện vượn quý trong vườn, người dân báo kiểm lâm

Phát hiện vượn quý trong vườn, người dân báo kiểm lâm

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về môi trường tự nhiên một con vượn má vàng do người dân ở xã Củ Chi tự nguyện bàn giao. Trước đó, người dân ở xã Tân Nhựt cũng phát hiện con vượn vào khu vườn nhà dân nên báo cho kiểm lâm.

Khám phá thêm chủ đề

Kiểm lâm vượn má vàng chó cắn khu dân cư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận