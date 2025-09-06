Kiểm lâm TP.HCM bắn gây mê vượn leo trèo trong nhà dân ở xã Tân Nhựt

Ngày 4.9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã bắn gây mê con vượn nặng hơn 3 kg xuất hiện trên địa bàn xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM đưa về cứu hộ, chăm sóc theo quy định.

Con vượn đu mình trên cây ẢNH: TRẦN KHA

Theo đó, khoảng 10 ngày nay, con vượn có lông màu đen, không rõ nguồn gốc, xuất hiện tại khu đất có nhiều cây xanh mọc cao gần đường Hưng Nhơn, xã Tân Nhựt.

Con vượn này cũng thường vào nhà dân để hái trái cây. Sợ con vượn bị chó cắn, người dân điện báo cơ quan chức năng, kiểm lâm xuống bắt, đưa vượn về chăm sóc, thả về rừng.

Tuy nhiên khi kiểm lâm có mặt tại đây, con vượn đã di chuyển đi đâu không rõ. Những ngày gần đây, con vượn tiếp tục xuất hiện tại khu dân cư, vào nhà dân.

"Con vượn khá hiền lành. Từ khi con vượn xuất hiện tại đây, chúng tôi không chọc phá, gây hại đến nó. Nó vào nhà chỉ sợ chó cắn. Chỉ mong nó được sớm về lại rừng để an toàn", một người dân cho biết.

Trưa 6.9, kiểm lâm nhận thông tin từ người dân, con vượn đang leo trèo trong nhà dân. Kiểm lâm đến và dùng súng bắn gây mê con vượn.

Kiểm lâm xác định đây là vượn má vàng, nặng khoảng 3,4 kg (giới tính đực), thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Lực lượng chức năng tìm cách đến gần con vượn ẢNH: TRẦN KHA

Sau thời gian bẫy mồi bắt vượn nhưng không thành công, kiểm lâm buộc phải dùng súng bắn gây mê vượn ẢNH: TRẦN KHA

Cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận 3 con khỉ do anh Lâm Đạo Triệu, ở phường Chánh Hưng, TP.HCM tự nguyện giao.

Ba con khỉ trên gồm: một con khỉ đuôi lợn, một con khỉ mặt đỏ và một con khỉ đuôi dài, đều thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Số động vật hoang dã sau khi tiếp nhận từ người dân bàn giao, kiểm lâm đưa về chăm sóc, cứu hộ theo quy định, sau đó thả về tự nhiên.