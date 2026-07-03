Kiểm sát án hình sự ở Lâm Đồng: Không để oan sai, lọt tội phạm

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại kỳ họp thường kỳ HĐND tỉnh, công tác kiểm sát án hình sự và kiểm sát hoạt động tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mặc dù tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp vẫn bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát án hình sự, bảo đảm việc xử lý các vụ án đúng quy định pháp luật.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh khởi tố mới 1.498 vụ với 2.761 bị can, giảm 274 vụ và 172 bị can so với cùng kỳ năm 2025. Tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường và tham nhũng đều giảm, trong khi tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội có xu hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý.

Đối với công tác kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã kiểm sát gần 3.000 tin báo, tố giác tội phạm. Tỷ lệ giải quyết đạt 68,2%, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ khởi tố đạt 70%, tăng 6,3%.

Thông qua hoạt động kiểm sát, ngành kiểm sát đã ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra và lực lượng công an cấp xã khắc phục những hạn chế trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp ở Lâm Đồng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hình sự ẢNH: H.L

Không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm

Ở giai đoạn điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp kiểm sát hơn 2.600 vụ án với trên 4.650 bị can. Tỷ lệ giải quyết án của cơ quan điều tra đạt gần 59%, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Qua hoạt động kiểm sát, ngành kiểm sát ban hành 58 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 15 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

Trong giai đoạn truy tố, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp thụ lý 1.340 vụ án với gần 2.700 bị can và đã giải quyết hơn 93% số vụ. Đáng chú ý, tỷ lệ truy tố đúng thời hạn và đúng tội danh đạt 100%.

Ở lĩnh vực kiểm sát xét xử, các kiểm sát viên đã phối hợp tòa án tổ chức nhiều phiên tòa trọng điểm, phiên tòa trực tuyến và phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng. Trong 6 tháng, 2 cấp kiểm sát phối hợp tổ chức 67 vụ án trọng điểm, 148 phiên tòa rút kinh nghiệm, 23 phiên tòa trực tuyến và 16 phiên tòa trình chiếu chứng cứ.

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự cũng được tăng cường. Hai cấp kiểm sát đã trực tiếp kiểm sát 52 cuộc tại các cơ sở giam giữ và 52 cuộc tại UBND cấp xã về thi hành án hình sự; ban hành 141 kiến nghị yêu cầu khắc phục thiếu sót, vi phạm và đều được các đơn vị liên quan tiếp thu, thực hiện.

Theo đánh giá của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ quan trọng đều đạt và vượt yêu cầu của ngành. Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 99,6%; không có trường hợp hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp cũng đã ban hành 336 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 53 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Vụ án "tra tấn em dâu để trừ tà" được Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 10 - Lâm Đồng thực hiện quyền công tố và giám sát vụ án ẢNH: H.L

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế cần tiếp tục khắc phục. Theo đó, nhiều quy định pháp luật chưa được hướng dẫn, giải thích thống nhất, dẫn đến việc áp dụng giữa các cơ quan tiến hành tố tụng còn chưa đồng nhất.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, địa bàn quản lý của nhiều đơn vị kiểm sát được mở rộng, trong khi biên chế và số lượng kiểm sát viên vẫn còn thiếu. Khối lượng án hình sự, dân sự lớn khiến nhiều cán bộ phải đảm nhận nhiều phần việc cùng lúc, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ và chất lượng công việc...

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh Lâm Đồng xác định tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu công tác; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát án hình sự, tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ, chủ động phòng ngừa vi phạm, đồng thời triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2026.