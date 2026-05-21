Đánh nhau sau va chạm giao thông: Công an TP.HCM cảnh báo dễ vướng án hình sự

Vũ Phượng - Uyển Nhi
21/05/2026 15:25 GMT+7

Chỉ vì nóng giận sau va chạm giao thông, nhiều người ở TP.HCM bị xử lý hình sự. Công an TP.HCM cảnh báo các hành vi đánh nhau, đập phá phương tiện có thể bị xem xét xử lý hình sự.

Chiều 21.5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tại cuộc họp, phóng viên Thanh Niên đã đặt câu hỏi đến Công an TP.HCM về tình trạng liên tục xuất hiện các vụ người tham gia giao thông đánh nhau sau va chạm trên đường.

Nhiều trường hợp đánh nhau sau va chạm giao thông ở TP.HCM đã bị khởi tố tội "Gây rối trật tự công cộng"

Trả lời nội dung này, Công an TP.HCM cho biết trên địa bàn đã xảy ra một số vụ đánh nhau sau va chạm chạm giao thông do không giữ được bình tĩnh, thiếu kiềm chế cảm xúc, dẫn đến cự cãi, đánh nhau, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

Đáng chú ý, nhiều vụ việc dù xuất phát từ va chạm nhỏ nhưng do hành xử bộc phát, sử dụng bạo lực đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, tác động tiêu cực đến văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Trong 3 tháng gần đây, Công an TP.HCM đã khởi tố 3 vụ án "Cố ý gây thương tích" (so với 3 tháng liền kề tăng tăng 2 vụ), 12 vụ án "Gây rối trật tự công cộng" (so với 3 tháng liền kề tăng tăng 8 vụ) liên quan các vụ việc va chạm giao thông.

Theo đánh giá của Công an TP.HCM, đây là thực trạng đáng lo ngại, phản ánh ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế. Trong nhiều trường hợp, chỉ vì nóng giận nhất thời, các bên đã có hành vi vượt quá giới hạn, từ vi phạm hành chính chuyển sang vi phạm hình sự, gây hậu quả cho bản thân, gia đình và xã hội.

Đối với các hành vi sau va chạm giao thông, tùy tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Buổi họp báo chiều 21.5

Công an TP.HCM cảnh báo, ngoài các hành vi vi phạm hành chính thông thường, nhiều trường hợp sau va chạm giao thông có thể bị xem xét xử lý hình sự.

Các hành vi gồm tụ tập đông người gây mất trật tự; kích động, thách thức; sử dụng hung khí hoặc vật dụng nguy hiểm để đánh nhau; đuổi đánh giữa đường; đập phá phương tiện; cản trở giao thông.

Ngoài ra, hành vi phát trực tiếp, quay clip câu view nhằm kích động dư luận hoặc cổ súy bạo lực cũng có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị xử lý về các hành vi như "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý gây thương tích", "Hủy hoại tài sản", "Chống người thi hành công vụ"…

Người dân cần lưu ý gì khi tham gia giao thông?

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi không may xảy ra va chạm giao thông cần hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Các bên nên ưu tiên bảo đảm an toàn, trao đổi ôn hòa, cấp cứu người bị nạn, liên hệ lực lượng chức năng hoặc cơ quan bảo hiểm để phối hợp xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân bình tĩnh khi không may xảy ra va chạm giao thông trên đường

Người dân không nên tụ tập, cổ vũ, quay clip phát tán lên mạng xã hội với mục đích câu view, kích động dư luận hoặc làm phức tạp tình hình. 

Đồng thời, người dân cần nghiêm túc chấp hành luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; quy định "đã uống rượu, bia thì không lái xe", không điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. "Chỉ một phút nóng giận, thiếu kiểm soát hành vi cũng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bị xử lý hình sự, ảnh hưởng tương lai của chính mình và gây mất an ninh trật tự xã hội", Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Tấn công CSGT TP.HCM để giúp anh trai vi phạm nồng độ cồn bỏ chạy

Công an phường Bình Phú (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý người đàn ông dùng ghế nhựa tấn công CSGT, cản trở xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông còn cầm ghế tấn công CSGT

Xác định 2 người đi xe máy đánh nhau giữa đường, gây náo loạn tại TP.HCM

