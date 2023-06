Kiểm soát quyền lực, tháo 'điểm nghẽn' kinh tế

Hồ sơ rất đẹp nhưng vẫn sai phạm

Thêm 1 giờ chất vấn sáng 8.6, song phần đăng đàn của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vẫn rất "nóng" khi các ĐB tiếp tục hỏi về sai phạm đăng kiểm, cấp giấy phép lái xe (GPLX). Trả lời ĐB Leo Thị Lịch (đoàn Bắc Giang) về sai phạm trong việc đăng kiểm các xe hết niên hạn, trong khi nhiều xe dùng chở học sinh rất nguy hiểm, gây nhiều vụ tai nạn, Bộ trưởng Bộ GTVT thừa nhận do số lượng trung tâm đăng kiểm (TTĐK) "nở rộ" lên tới 281 trung tâm, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, tiêu cực. Nhiều xe hết niên hạn vẫn được đăng kiểm, đưa vào sử dụng.

"Vấn đề này liên quan tham nhũng, tham ô, cấu kết, có vấn đề đạo đức các bộ phận từ lãnh đạo đến cán bộ cấp phòng của Cục Đăng kiểm VN (Bộ GTVT) cấu kết với các TTĐK, đã vô hiệu hóa công tác kiểm tra, giám sát", Bộ trưởng Thắng nói và cho rằng, "khi cấu kết rồi thì không thể lấy đá ghè chân được". Đăng kiểm là hoạt động tương đối khép kín, khi thanh tra vào chỉ kiểm tra được trên hồ sơ. Nhưng sai phạm lại không nằm trên hồ sơ, hồ sơ rất đẹp nhưng vẫn sai phạm. Lãnh đạo Bộ GTVT cũng thừa nhận có vấn đề lỗ hổng trong hệ thống công nghệ thông tin của đăng kiểm. Dù hệ thống tự động, song phần mềm này bảo mật rất kém, dễ bị lợi dụng, các TTĐK phía dưới sử dụng can thiệp vào. Nếu thanh tra nghiệp vụ bình thường thì không phát hiện được. "Không thể phủ nhận được do thanh tra chưa làm hết trách nhiệm", ông Thắng nêu.

ĐB Lý Văn Huấn (đoàn Thái Nguyên) thì cho rằng thanh tra về đào tạo cấp GPLX tại 63 tỉnh, thành nhưng chỉ phát hiện và chuyển 6 vụ vi phạm cho công an. "Do chất lượng thanh tra giao thông hay do năng lực cán bộ, hay do nể nang, né tránh? Liên quan đến cấp GPLX, một số tỉnh có chuyện "bôi trơn", chống trượt, Bộ trưởng có biết không?", ông Huấn nêu. Bộ trưởng Thắng khẳng định đã nhận diện các vấn đề sai phạm trong đào tạo sát hạch cấp GPLX. Về giải pháp, Bộ GTVT tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt với việc phân định trách nhiệm của Bộ GTVT và sở GTVT các tỉnh.