Kiểm soát sai sót y khoa liên quan đến kê đơn thuốc

Cung ứng đủ, kê đơn thuốc an toàn

Đại hội thành lập Hội Dược sĩ bệnh viện Việt Nam được tổ chức sáng 10.8, tại Hà Nội đã bầu TS - dược sĩ Cao Hưng Thái, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), làm chủ tịch hội.

Ông Cao Hưng Thái cho biết, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý là một trong các vấn đề được Hội Dược sĩ bệnh viện Việt Nam chú trọng ẢNH: LÊ HẢO

Phát biểu tại đại hội, PGS Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban vận động thành lập Hội Dược sĩ bệnh viện Việt Nam, lưu ý tình trạng mua bán thuốc không theo đơn, bệnh nhân tự sử dụng thuốc, lạm dụng kháng sinh đã ghi nhận nhiều năm qua.

Cùng với đó, tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh và nhiễm khuẩn bệnh viện, hiện tượng dùng quá nhiều thuốc không cần thiết tỷ lệ sai sót y khoa liên quan đến kê đơn, chỉ định và sử dụng thuốc vẫn còn là vấn đề ở các cơ sở điều trị và trong thói quen, hành vi sử dụng thuốc trong nhân dân.

Thực tế này đòi hỏi trong thời gian tới cần triển khai mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa hoạt động dược bệnh viện và dược lâm sàng ở Việt Nam.

Chúc mừng thành công đại hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Tuyên đề nghị, Hội Dược sĩ bệnh viện Việt Nam cần tham gia xây dựng và phản biện chính sách pháp luật, quy chế chuyên môn, tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, quy chế chuyên môn tới hội viên; xây dựng và ban hành các hướng dẫn chuyên môn, quy trình kỹ thuật dược làm cơ sở cho việc cung ứng và sử dụng thuốc an toàn hợp lý hiệu quả trong các cơ sở y tế.

Ông Cao Hưng Thái cho biết, Hội Dược sĩ bệnh viện Việt Nam đã ký kết hợp tác với các đại học, bệnh viện triển khai các hoạt động đào tạo nghiệp vụ, hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả sử dụng dụng thuốc an toàn, hợp lý; nghiên cứu khoa học cung cấp bằng chứng, hình thành các mô hình quản lý khoa dược, quản lý cung ứng và sử dụng thuốc tốt, mô hình dược lâm sàng trong cơ sở điều trị; nghiên cứu ứng dụng công nghệ, AI trong quản lý sử dụng thuốc. Đặc biệt, sẽ tham gia triển khai các hoạt động tăng cường sử dụng thuốc an toàn hợp lý, giảm các nguy cơ gây kháng thuốc trong điều trị.

Theo một báo cáo công bố trong năm 2022, tại một bệnh viện tuyến tỉnh, tỷ lệ phác đồ kháng sinh ban đầu không phù hợp là 35,8% và phần lớn bệnh nhân được thay đổi phác đồ điều trị sau khi có kết quả kháng sinh đồ (64,9%) do tình trạng không cải thiện hoặc bệnh có diễn biến xấu hơn.