Kiểm tra 3 tiệm vàng ở Quy Nhơn: Khởi tố 4 người bán trang sức giả nhãn hiệu

Ngày 14.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi kinh doanh trang sức giả mạo nhãn hiệu tại 3 cơ sở ở phường Quy Nhơn.

Trước đó, ngày 27.10, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại 3 cửa hàng vàng bạc, trang sức. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cơ quan công an kiểm tra tiệm vàng H. trên đường Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng H. (đường Lê Hồng Phong), cơ quan công an phát hiện 138 sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Ngoài thu mua, kinh doanh hàng hóa vi phạm, cơ sở này còn trực tiếp gia công sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.

Làm việc với cơ quan công an, một thợ kim hoàn của doanh nghiệp khai nhận đã gia công 43 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Kết quả giám định xác định toàn bộ 138 sản phẩm có chứa kim loại vàng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với tổng trị giá vi phạm hơn 1,14 tỉ đồng. Liên quan vụ việc, chủ cơ sở và người thợ trực tiếp gia công đều bị khởi tố.

Tại Công ty TNHH Hiệu vàng bạc T. (đường Lê Lợi), lực lượng chức năng xác định có 124 sản phẩm trang sức giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 1,24 tỉ đồng. Số hàng hóa này được cơ sở thu mua từ một số tiệm vàng tại TP.HCM rồi đưa về Gia Lai kinh doanh.

Cơ quan công an đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi kinh doanh vàng giả mạo nhãn hiệu tại 3 cơ sở ở Quy Nhơn ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Trong khi đó, tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý M. (đường Lê Lợi), kết quả giám định xác định 141 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 1,03 tỉ đồng. Số trang sức này được thu mua từ người dân, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng vẫn được đưa lên quầy bán.

Theo cơ quan công an, trong 3 vụ án đã khởi tố, có tổng cộng 403 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, với giá trị hàng hóa vi phạm hơn 3,42 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ án kinh doanh vàng giả nhãn hiệu ở Quy Nhơn để xử lý theo quy định pháp luật.