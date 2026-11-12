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    Khởi tố bị can chở 27.000 bao thuốc lá lậu ở Quảng Trị

    Nguyễn Phúc
    Nguyễn Phúc
    Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Xuân Triều để điều tra về hành vi vận chuyển 27.000 bao thuốc lá nhập lậu, trị giá ước tính hơn 500 triệu đồng.

    Ngày 12.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Xuân Triều (27 tuổi, ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá.

    Trước đó, khoảng 23 giờ 26 phút ngày 5.11, tại Km2 đường Điện Biên Phủ (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện ô tô biển số 29E-604.xx do Triều điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

    Chở 27.000 bao thuốc lá lậu, bỏ chạy khi bị phát hiện- Ảnh 1.

    Đặng Xuân Triều cùng tang vật thuốc lá

    ẢNH: THANH LỘC

    Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy, buộc tổ công tác phải truy đuổi. Đến 23 giờ 49 phút cùng ngày, lực lượng chức năng mới dừng được phương tiện tại Km683 quốc lộ 1.

    Kiểm tra ô tô, công an phát hiện 27.000 bao thuốc lá điếu, với tổng trị giá ước tính hơn 500 triệu đồng. Làm việc với cơ quan chức năng, Triều khai được thuê vận chuyển số thuốc lá này từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi để nhận tiền công.

    Cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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