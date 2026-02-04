Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Kiểm tra đột xuất 121 trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới ở TP.HCM

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
04/02/2026 04:11 GMT+7

Qua kiểm tra đột xuất 121 trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phát hiện 1 cơ sở vi phạm.

Ngày 3.2, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã tổ chức kiểm tra 121 trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn. 

Kết quả kiểm tra phát hiện 1 cơ sở vi phạm với hành vi “kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực”, bị xử phạt 25 triệu đồng.

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, phần lớn các trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới quy mô lớn trên địa bàn có ý thức và nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, từ điều kiện cơ sở vật chất, hồ sơ pháp lý đến quy trình chế biến, phục vụ.

Công tác lưu trữ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm tại các cơ sở được thực hiện tương đối đầy đủ. Qua kiểm tra, các đoàn ghi nhận đa số nhân viên và người quản lý trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở đều có “giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm” theo quy định. Điều này phản ánh việc các doanh nghiệp đã chấp hành quy định về đào tạo nguồn nhân lực, một yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trong tổng số 121 cơ sở được kiểm tra, có 120 cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định. Tỷ lệ tuân thủ cao phản ánh ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh được nâng cao, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoạt động kiểm tra trên địa bàn TP.HCM.

Tuy nhiên, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng lưu ý, tại một số thời điểm quá tải khách, công tác vệ sinh khu vực chế biến và quản lý dụng cụ ăn uống tại một số nơi còn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh. Một số phản ánh của báo chí như dụng cụ dưới sàn, quản lý nhân viên thời vụ chưa chặt chẽ, cần được giám sát thường xuyên.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất các cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, yêu cầu chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc giám sát quy trình vệ sinh của nhân viên, nhất là nhân viên thời vụ để đảm bảo an toàn thực phẩm đúng quy định.

Trước đó, báo chí phản ánh về việc khu vực bếp ăn của một trung tâm hội nghị và nhà hàng tiệc cưới ở TP.HCM không bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương triển khai kiểm tra các trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn.

nhà hàng tiệc cưới Sở An toàn thực phẩm TP.HCM An toàn thực phẩm vi phạm ATVSTP
