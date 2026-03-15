Kiểm tra, giám sát giúp TP.HCM đổi mới trong lãnh đạo, quản lý

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn cho biết, việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch QH đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, giám sát; chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao.

Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại một số cuộc làm việc với TP, Chủ tịch QH chỉ rõ: TP.HCM vẫn tồn tại những nút thắt khiến tăng trưởng chưa bền vững, hiệu quả đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng và năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế. Quá tải hạ tầng, áp lực dân số lớn, ô nhiễm môi trường, úng ngập ngày càng nghiêm trọng, giao thông ùn tắc triền miên; nhiều nhà tạm bợ, cũ nát chạy dọc các kênh rạch, sông ngòi ngay trong lòng thành phố… Tổng Bí thư mong muốn TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu đi trước, làm mẫu, T.Ư có thể yên tâm giao những việc khó, việc lớn, động lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới.

Vì vậy, Chủ tịch QH mong muốn thông qua cuộc kiểm tra lần này sẽ giúp thêm cho TP.HCM đổi mới trong lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý nhà nước, ứng dụng mạnh mẽ KH-CN, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và tăng cường hiệu quả phục vụ nhân dân.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định sẽ lĩnh hội tất cả ý kiến chỉ đạo, nhận xét của Đoàn kiểm tra, giám sát số 11. Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực thông tin, hồ sơ, tài liệu và hoàn thành đúng tiến độ các nội dung công việc theo yêu cầu của Đoàn.