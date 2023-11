Kiểm tra quán bún bò, phát hiện nhóm người sử dụng ma túy

Ngày 24.11, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết đang tạm giữ 6 người để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán bún bò trên địa bàn TP.Đồng Xoài.

Trước đó, sau nhiều ngày mật phục theo dõi, sáng 22.11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đồng Xoài và Công an P.Tân Bình kiểm tra hành chính quán bún bò trên đường Võ Văn Tần (KP.Thanh Bình, P.Tân Bình) do Lê Hữu Tân (25 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) thuê ở và kinh doanh.

Công an bắt quả tang nhóm nam, nữ thanh niên sử dụng ma túy H.G

Thời điểm này, Tân đang ở trong nhà. Kiểm tra phòng ngủ của căn nhà, lực lượng công an phát hiện có 8 người (4 nam, 4 nữ) gồm: Phạm Duy Cương (20 tuổi); Nguyễn Trung Hiếu (21 tuổi); Nguyễn Hoàng Quân (25 tuổi); Đặng Thu Hà (22 tuổi); V.T.K.N (30 tuổi, cùng ngụ Bình Phước); Phạm Duy Hoành (28 tuổi, ngụ Thái Bình); K.N.N (23 tuổi, ngụ Bình Dương) và H.H.D (23 tuổi, ngụ Tiền Giang).

Lực lượng công an phát hiện trên nệm trong phòng ngủ có 1 đĩa sứ đựng chất bột màu trắng; 1 viên nén màu vàng và 1 cục chất rắn màu vàng, loa nghe nhạc, đèn xoay, bộ chỉnh nhạc…

Tang vật bị công an thu giữ H.G

Khai nhận với cơ quan công an, Tân, Cương, Hiếu, Hoành cho biết chất bột màu trắng trong đĩa sứ là ma túy dạng khay, còn viên nén và cục chất rắn màu vàng là ma túy dạng thuốc lắc.

Tân, Cương, Hiếu, Hoành thỏa thuận để Cương và Hiếu bỏ ma túy ra và Tân cho những người trên thuê phòng cùng sử dụng. Sau đó những người này góp trả tiền ma túy và tiền phòng cho nhóm Tân. Khi những người này sử dụng ma túy thì bị công an kiểm tra phát hiện cùng tang vật.

Nhóm nam, nữ thanh niên trong vụ việc nói trên

H.G

Công an TP.Đồng Xoài đang tạm giữ 6 người gồm Tân, Cương, Hiếu, Hoành, Hà, Quân để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Còn 3 người gồm: V.T.K.N; K.N.N và H.H.D, công an đang xác minh, làm rõ liên quan đến vụ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.