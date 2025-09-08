'Kiểm tra thuế đến 80 ngày trong năm sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp'

Tại dự án luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định làm rõ hình thức kiểm tra thuế, gồm kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và tại trụ sở người nộp thuế.

Thời gian kiểm tra thuế kéo dài có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ẢNH: ĐAN THANH

Theo đó, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế sẽ thực hiện trong các trường hợp rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm, theo kế hoạch, chuyên đề, theo kiến nghị cơ quan có thẩm quyền…

Việc kiểm tra tiến hành không quá 1 lần/năm đối với kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề, kiến nghị; thời hạn tối đa 20 ngày (gia hạn 1 lần thêm 20 ngày). Trường hợp doanh nghiệp có giao dịch liên kết, thời hạn kiểm tra là tối đa 40 ngày (trường hợp cần thiết thì có thể gia hạn 1 lần nhưng không quá 40 ngày làm việc).

Góp ý vào dự luật, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) cho rằng, thời hạn kiểm tra thuế 40 ngày làm việc tương ứng 15% thời gian làm việc 1 năm; nếu tính cả thời gian gia hạn 40 ngày thì tổng là 80 ngày làm việc, tương ứng 30% thời gian làm việc 1 năm của doanh nghiệp, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Viettel đề nghị sửa đổi nội dung về thời hạn kiểm tra cho phù hợp hơn với quy định tại luật Thanh tra.

Cụ thể, thời hạn kiểm tra thuế không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra; trường hợp cần thiết thì có thể gia hạn 1 lần nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Trường hợp kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Viettel đề nghị như sau:

Đối với người nộp thuế có hoặc là công ty mẹ tối cao của tập đoàn là doanh nghiệp Việt Nam: Thời hạn kiểm tra đối với giao dịch liên kết không quá 25 ngày làm việc, trường hợp cần thiết thì có thể gia hạn 1 lần nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Đối với người nộp thuế có hoặc là công ty mẹ tối cao của tập đoàn là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam; người nộp thuế có công ty mẹ tối cao của tập đoàn là doanh nghiệp ở nước ngoài: Thời hạn kiểm tra đối với giao dịch liên kết không quá 40 ngày làm việc, trường hợp cần thiết thì có thể gia hạn 1 lần nhưng không quá 25 ngày làm việc.

Trường hợp cần thu thập, trao đổi thông tin với cơ quan thuế nước ngoài thì thời hạn kiểm tra thuế có thể kéo dài nhưng không quá 2 năm. Chính Phủ quy định chi tiết việc kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

"Hoạt động thanh tra cũng là hoạt động phức tạp, quy mô rộng hơn nội dung kiểm tra về giao dịch liên kết nên thời gian triển khai về giao dịch liên kết chỉ nên tối đa bằng thời gian theo luật Thanh tra", Viettel lý giải.

"Không thanh tra mà giống như thanh tra"

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Được, Trưởng ban Chính sách của Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, cũng cho rằng thời hạn kiểm tra thuế nêu trong dự thảo luật chưa hợp lý.

Vị này kiến nghị, thời hạn kiểm tra thuế không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra; trường hợp cần thiết thì có thể gia hạn 1 lần nhưng không quá 15 ngày làm việc. Thời hạn kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết không quá 30 ngày làm việc, trường hợp cần thiết thì có thể gia hạn 1 lần nhưng không quá 30 ngày làm việc.

Dự kiến, luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2026 ẢNH: NGỌC THẮNG

"Thời gian thực hiện thanh tra nói chung và thanh tra thuế trước đây là 30 ngày. Hiện nay không thực hiện thanh thuế, nhưng cho phép kéo dài và gia hạn việc kiểm tra thuế với tổng lượng thời gian dài hơn thời gian thanh tra thuế trước đây là chưa phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Không thanh tra mà giống như thanh tra", ông Được nhấn mạnh.

Phản hồi các góp ý, Bộ Tài chính cho biết, trong thực tế, kiểm tra giá chuyển nhượng thường gặp nhiều khó khăn, phức tạp, dễ xảy ra tranh chấp khiếu nại, khiếu kiện do liên quan đến thuế quốc tế và bảo vệ quyền đánh thuế của các nước.

Phía công ty con tại Việt Nam do chịu sự chi phối, kiểm soát từ công ty mẹ nên vấn đề xử lý qua thanh tra, kiểm tra, công ty con báo cáo về công ty mẹ quyết định. Nhiều trường hợp, các đoàn thanh tra phải chờ sắp xếp lịch làm việc đối thoại trực tiếp với công ty con tại Việt Nam và công ty mẹ nên thời gian thực hiện thanh tra thường kéo dài.

Vì vậy, để đảm bảo việc kiểm tra đối với doanh nghiệp giao dịch có liên kết đạt hiệu quả, dự thảo luật quy định thời gian kiểm tra kéo dài hơn so với thời gian kiểm tra thông thường.