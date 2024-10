Kiên Giang: Bắt giam cựu cán bộ địa chính xã đảo Lại Sơn

Ngày 3.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Hùng (41 tuổi, ngụ xã Lại Sơn, H.Kiên Hải để tiếp tục điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Trần Thanh Tùng nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: TẤN AN

Vào năm 2020, ông N.T.S (là Việt kiều Mỹ) gửi về Việt Nam cho người em ruột là bà Nguyễn Thị Thanh Hoàng số tiền trên 100 tỉ đồng để mua đất. Sau đó, bà Hoàng đã chuyển số tiền trên cho em ruột là bà Nguyễn Thị Thanh Hiền (cũng là em gái ruột của ông S.) để bà Hiền nhận chuyển nhượng đất tại xã Lại Sơn, H.Kiên Hải cho ông S. Theo yêu cầu của ông S, sau khi mua đất thì bà Hoàng giao cho Lê Thị Thanh Tâm (là con gái ruột của bà Hoàng) đứng tên.

Sau khi nhận tiền của ông N.T.S do bà Hoàng chuyển, bà Hiền cùng với Lê Phương Đông (sống chung như vợ chồng) đứng ra làm hợp đồng mua tất cả là 22 thửa đất của các hộ dân trên khu vực xã Lại Sơn, H.Kiên Hải do Hiền trực tiếp đứng tên người mua.

Sau khi hoàn thành các thủ tục mua bán xong, Hiền và Đông nhờ Trần Thanh Hùng (là cán bộ địa chính xã Lại Sơn) làm lại giấy tờ của 22 thửa đất nói trên để Hiền giả chữ ký của 9 người bán đất, nhằm mục đích nâng giá mua đất lên nhiều lần để chiếm đoạt số tiền gần 7 tỷ đồng của ông N.T.S.

Đồng thời, Hiền và Đông còn nhờ Hùng làm giả nhiều hợp đồng mua bán đất hoặc hợp đồng nâng khống giá đất, chiếm đoạt số tiền trên 25 tỉ đồng của ông N.T.S. Trong đó, Đông đóng vai trò cung cấp các thông tin có liên quan để Hùng làm giả các hợp đồng nói trên.

Bị can Trần Thanh Hùng tại cơ quan công an ẢNH: TẤN AN

Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Kiên Giang, Trần Thanh Hùng và Lê Phương Đông đã cấu kết với nhau giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Thanh Hiền chiếm đoạt tài sản của ông N.T.S anh ruột Hiền số tiền hơn 32 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hiền và Lê Phương Đông về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Kiên Giang điều tra mở rộng.