Kiên Giang: Cất 2 khẩu súng trong nhà, cựu trưởng ấp và con lãnh án tù

Ngày 2.1.2025, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Hùng (64 tuổi, ở xã Tân Thạnh, H.An Minh, Kiên Giang) 12 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Trung Thực (35 tuổi, con trai của bị cáo Hùng) 18 tháng tù giam về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Kiên Giang, năm 1983, bị cáo Nguyễn Việt Hùng được người chú ruột tặng 1 khẩu súng AK bảng xếp làm kỷ niệm. Sau đó, Hùng đem khẩu súng về nhà cất giữ.

Đến năm 1998, Hùng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ấp Xéo Lá A, xã Tân Thạnh, H.An Minh. Thời điểm này, do tình hình an ninh, trật tự tại địa phương khá phức tạp nên lãnh đạo Xã Đội xã Đông Thạnh lúc bấy giờ đưa cho bị cáo Hùng thêm 1 khẩu súng AR15 và 4 viên đạn làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Bị cáo Nguyễn Việt Hùng (ngồi bên phải) và bị cáo Nguyễn Trung Thực (con của bị cáo Hùng) tại phiên tòa ẢNH: C.T.V.

Đến năm 2007, Hùng nghỉ hưu và lấy khẩu súng AR15 được giao đem về nhà cất giữ cùng với khẩu súng AK trước đó, mà không đem giao nộp cho chính quyền địa phương theo quy định.

Ngày 6.6.2024, bị cáo Nguyễn Trung Thực cạy tủ lấy khẩu súng AR15 mà bị cáo Hùng đã cất và bỏ vào bao rồi mang đến nhà của anh L.C.N. (ở xã An Minh Bắc, H.U Minh Thượng, Kiên Giang) để gặp vợ của Thực. Tại đây, Thực dùng khẩu súng trên đe dọa vợ mình liên quan việc vợ Thực đòi ly hôn. Phát hiện hành vi phạm pháp của Thực, anh L.C.N. đã báo công an đến bắt giữ Thực.

Quá trình khám xét nhà của Thực sau đó, công an phát hiện và thu giữ thêm khẩu súng AK báng xếp mà ông Hùng cất trong tủ. Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an, 2 khẩu súng trên là vũ khí quân dụng.

Sau đó, Thực bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố và bắt tạm giam, còn Nguyễn Việt Hùng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến ngày đưa vụ án ra xét xử.