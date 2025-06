Kiên Giang: Khởi tố 2 bị can giết người tại Gò Quao

Chiều 23.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Danh Tấn (29 tuổi) và Danh Quý (23 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Phước B, H.Gò Quao, Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Từ trái qua: Hai bị can Danh Tấn và Danh Quý sau khi bị công an bắt về hành vi giết người ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 19.6, tại khu phố Phước Trung 2, TT.Gò Quao, H.Gò Quao xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là D.M.K (40 tuổi, ngụ địa phương) bị đâm 9 nhát dao dẫn đến tử vong tại chỗ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông tin của người dân địa phương cung cấp, Công an tỉnh Kiên Giang xác định có 2 nghi phạm gây án. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày (19.6), lực lượng trinh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an TT.Gò Quao và Công an xã Vĩnh Phước B phát hiện Danh Tấn và Danh Quý có đặc điểm và thông tin trùng khớp nghi vấn nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Tấn và Quý thừa nhận, trước đó cả 2 có sử dụng rượu, bia nên phát sinh mâu thuẫn với anh K. Trong lúc cự cãi, Tấn và Quý đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh K. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó khi gây án, cả 2 xe máy tẩu thoát.

Hiện, vụ giết người nêu trên đang được Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ.