Kiên Giang: Khởi tố, bắt tạm giam 3 bác sĩ và 1 bảo vệ Trung tâm Y tế H.Gò Quao

Chiều 16.3, ông Trần Thanh Việt, Bí thư Huyện ủy Gò Quao (Kiên Giang), cho biết đã đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 3 đảng viên là bác sĩ (BS); đồng thời đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác đối với 3 viên chức này và tạm dừng hợp đồng lao động với 1 nhân viên bảo vệ thuộc Trung tâm Y tế H.Gò Quao.

Lý do là 4 người này gồm: BS Danh Chánh Tuy, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm; BS Huỳnh Long, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp; BS Lâm Thị Minh Phụng, khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trần Thanh Phong, nhân viên bảo vệ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam trước đó.

Trung tâm Y tế H.Gò Quao (Kiên Giang), nơi có 3 bác sĩ và 1 nhân viên bảo vệ bị khởi tố, bắt tạm giam XUÂN LAM

Các bị can trên bị khởi tố do có liên quan đến một vụ án giả mạo trong công tác, trong đó có liên quan đến việc quản lý và sử dụng con dấu của Trung tâm Y tế H.Gò Quao. Thời gian các bị can bị áp dụng biện pháp tạm giam là 4 tháng, kể từ ngày bị bắt 9.3.2023.



Theo một lãnh đạo Trung tâm Y tế H.Gò Quao, quy chế quản lý và sử dụng con dấu của Trung tâm Y tế H.Gò Quao thì nhân viên văn thư là người có trách nhiệm quản lý, lưu giữ và sử dụng. Tuy nhiên, do đặc thù của đơn vị có nhu cầu sử dụng con dấu ngoài giờ hành chính, văn thư làm việc không bố trí ca trực ban đêm nên đơn vị đã họp thống nhất việc quản lý, lưu giữ và sử dụng con dấu ngoài giờ hành chính.

Cụ thể, con dấu được lưu giữ tại ngăn tủ có khóa tại Phòng hành chính Trung tâm Y tế H.Gò Quao, giao cho bảo vệ cơ quan chịu trách nhiệm mở tủ, đóng dấu các loại văn bản, gồm: lệnh điều xe, giấy đi đường, giấy chuyển viện, chuyển tuyến ngoài giờ hành chính và không được phép mang con dấu khỏi phòng, không được phép sử dụng con dấu để đóng dấu các loại giấy tờ khác mà chưa có văn bản cho phép của lãnh đạo đơn vị.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ.