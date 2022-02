Kiên Giang: Tưới xăng vào người công an viên đòi đốt vì bị dẹp trường gà

Ngày 12.2, tin từ Công an H.Gò Quao (Kiên Giang) cho biết đã phục hồi điều tra vụ án hình sự, đồng thời tạm giam bị can Nguyễn Văn Thảo (26 tuổi, ngụ ấp Phước Tân, xã Vĩnh Phước A, H.Gò Quao, Kiên Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, trưa ngày 18.12.2019, phát hiện tại phần đất của ông nội Thảo có nhiều người tụ tập đá gà ăn tiền, anh T.Q.L., công an viên phụ trách ấp Phước Tân, liền giải tán. Bực tức vì bị anh L. dẹp trường gà mở được 2 ngày, tối cùng ngày, Thảo cầm thanh sắt và can xăng đến nhà L. đòi đốt nhà.





Khi anh L. vừa mở cửa ra, Thảo liền chửi và xông tới tưới xăng vào người anh L. rồi lấy quẹt bật lửa nhiều lần nhưng không cháy. Lúc này, vợ anh L. giật được quẹt, anh L. cũng nhanh tay xô Thảo ra ngoài. Thảo tiếp tục dùng thanh sắt đánh trúng người anh L. gây thương tích và dùng gạch ném vào nhà, dọa giết anh L. Ngay sau đó, lực lượng công an xã đến bắt Thảo đưa về trụ sở.

Sau khi được công an cho về nhà chờ kết quả giám định thương tật của anh L. để xử lý, Thảo bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Quao (Kiên Giang) phát lệnh truy nã. Sau 2 năm bỏ trốn, vừa qua, Thảo về quê ăn tết thì bị công an bắt giữ.