Kiến nghị Bộ GTVT xây cầu vượt tại nút 'xung đột' cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Tình hình xuất khẩu hàng hóa tỉnh Bình Thuận gặp rất nhiều khó khăn

Chiều 26.7, UBND tỉnh Bình Thuận có buổi làm việc (với hình thức trực tuyến) với Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng (Thành viên tổ công tác theo QĐ số 435/QĐ/TTg ngày 24.4.2023 của Thủ tướng Chính phủ) xung quanh những khó khăn trong kinh doanh, đầu tư, xây dựng.



Tại buổi làm việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng về tình hình sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng trên địa bàn và những khó khăn vướng mắc mới phát sinh cần tháo gỡ.

Theo đó, Bình Thuận giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 14.7.2023, đạt 32% so với kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 37,46% so với kế hoạch vốn đã phân khai chi tiết.

Về kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm, ước đạt 530,7 triệu USD (đạt 49,54% kế hoạch năm, giảm 18,12% so cùng kỳ năm 2022).

Theo ông Đoàn Anh Dũng, tình hình xuất khẩu hàng hóa của Bình Thuận gặp rất nhiều khó khăn; đơn hàng liên tục sụt giảm làm cho nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hoạt động cầm chừng.

Xung đột giao thông tại nút giao Ba Bàu, xã Hàm Kiệm, H.Hàm Thuận Nam D.T

Mặt khác, tổng thu ngân sách giảm so với cùng kỳ năm 2022 và đang gặp rất nhiều "nút thắt" do nguồn thu từ các hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất rất chậm vì vướng mắc trong công tác xác định giá đất cụ thể để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Hiện nhiều dự án trọng điểm của tỉnh bị vướng từ khâu giải phóng, đền bù, xác định giá đất chưa tháo gỡ được từ lý do này.



Ông Đoàn Anh Dũng đã kiến nghị Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN-MT tháo gỡ cho Bình Thuận việc xác định giá đất (phương pháp xác định giá) để tỉnh thực hiện, nhằm tháo gỡ các vấn đề giá đất hiện nay tại địa phương.

Xem xét đầu tư cầu vượt ở nút giao đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và QL1

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng cho rằng sau khi đưa tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vào khai thác, đã phát sinh những yếu tố bất hợp lý, tạo "xung đột", tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Từ đó, ông Dũng đề nghị Bộ GTVT quan tâm, xem xét và sớm đầu tư xây dựng cầu vượt trên tuyến QL1, đoạn qua vị trí nút giao giữa đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và QL1 (tại Km 1717+593, xã Hàm Kiệm, H.Hàm Thuận Nam).

Thi công hai bên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an toàn cho phương tiện tham gia giao thông QUẾ HÀ

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận còn kiến nghị Bộ GTVT xây dựng, mở thêm đường nhánh rẽ phải, theo hướng đi từ Dầu Giây ra Phan Thiết trước khi đến nút giao Ba Bàu, để đảm bảo dòng phương tiện ra khỏi cao tốc không xung đột với dòng phương tiện lên cao tốc để về TP.HCM.

Đường đấu nối từ QL1 lên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cũng là đường nối đi chung để lên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết QUẾ HÀ

Như Thanh Niên đã nhiều lần đưa tin, tại nút giao Ba Bàu (thuộc xã Hàm Kiệm, H.Hàm Thuận Nam), những ngày cuối tuần hoặc trời mưa liên tục xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe do xung đột giao thông, xe vào cao tốc phải đi chéo với làn xe từ cao tốc đi ra trước khi vào nút giao xung đột thứ 2 là tuyến QL1.