Kiến nghị chấm dứt dự án BOT cầu An Hải vì không thể thu phí

Cầu An Hải (xã An Hòa Hải, H.Tuy An, Phú Yên) dài 1km được thực hiện đầu tư theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) do nhà đầu tư là Công ty CP xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình và Công ty CP đầu tư phát triển Hòa Yên thực hiện.

Cầu An Hải thuộc dự án BOT nhưng không thể triển khai thu phí nên tỉnh Phú Yên kiến nghị chấm dứt dự án MINH HUY

Dự án được Bộ KH-ĐT cấp giấy chứng nhận với tổng vốn đầu tư 33,039 tỉ đồng. Phương án hoàn vốn cho nhà đầu tư là thu phí với thời gian 30 năm và phần còn thiếu sẽ trả bằng việc khấu trừ tiền thuê đất tại một dự án khác. Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 3.2008, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 9.2013.

Cầu An Hải nằm trên trục giao thông ven biển Phú Yên, đây cũng là tuyến độc đạo nối liền các xã thuộc vùng kinh tế khó khăn, khu vực bãi ngang ven biển (các xã An Ninh Đông, An Ninh Tây, An Hòa Hải của H.Tuy An). Đời sống nhân dân khu vực này còn nhiều khó khăn, nếu thu phí sẽ gây sự phản ứng trong nhân dân. Sau khi công trình hoàn thành, lưu lượng phương tiện qua cầu An Hải thấp nên vấn đề đảm bảo doanh thu cho nhà đầu tư khó khả thi.

Từ những khó khăn trên, nhà đầu tư đã không xây dựng trạm thu phí, không thực hiện thu phí mà bàn giao công trình cho tỉnh Phú Yên quản lý, khai thác, sử dụng cho đến nay. Theo báo cáo của nhà đầu tư, qua kiểm toán nội bộ tạm xác định giá trị công trình khoảng 40 tỉ đồng. Tuy nhiên, do việc thực hiện các thủ tục theo hướng chấm dứt hợp đồng, thanh toán cho nhà đầu tư còn vướng mắc nên đến nay chưa thực hiện quyết toán.

Ông Võ Đình Tiến, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Phú Yên, cho biết đây là công trình đầu tiên mà tỉnh thực hiện theo hình thức BOT. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh và nhà đầu tư chưa lường hết, đánh giá hết những vướng mắc bất cập, nhất là tác động đối với người dân, người sử dụng dịch vụ. Sau khi công trình hoàn thành, nhà đầu tư gặp khó khăn, chưa có điều kiện thực hiện dự án khác để khấu trừ một phần tiền thuê đất vào dự án BOT. Chính vì thế, đến nay không thể thực hiện thu hồi vốn theo phương án đã ký kết.

Tỉnh Phú Yên kiến nghị cấp có thẩm quyền thống nhất cho phép chấm dứt hoạt động dự án và thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Giá trị thanh toán, quyết toán công trình được thực hiện theo quy định; không tính lợi nhuận nhà đầu tư, chi phí lãi vay. Bên cạnh đó, các cơ quan T.Ư cần có hướng dẫn tỉnh Phú Yên về trình tự, thủ tục vì việc chấm dứt hoạt động dự án và thanh toán cho nhà đầu tư bằng vốn nhà nước chưa có quy định chi tiết.