Kiến nghị thanh tra toàn diện Trung tâm y tế khu vực Phan Thiết

Ngày 7.1, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, kiến nghị thanh tra đột xuất Trung tâm y tế khu vực Phan Thiết, sau khi liên tục nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của người lao động đang công tác tại đơn vị này.

Thời gian qua, Sở Y tế Lâm Đồng liên tục nhận được nhiều đơn kiến nghị, phản ánh của người lao động đang công tác tại Trung tâm y tế khu vực Phan Thiết. Nội dung các đơn thư cho thấy những bất cập không còn là hiện tượng cá biệt, mà đã kéo dài nhiều năm qua, tích tụ thành điểm nghẽn phức tạp trong vận hành trung tâm y tế này.

Các phản ánh của người lao động tập trung vào hai nhóm vấn đề chính. Thứ nhất, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động được cho là chưa đầy đủ, thậm chí chưa đúng quy định, như phụ cấp trực, phụ cấp khu vực, tiền làm thêm giờ, bảo hiểm xã hội và chế độ nghỉ phép năm.

Trung tâm y tế khu vực Phan Thiết ẢNH: QUẾ HÀ

Nhóm vấn đề thứ hai, được đánh giá nghiêm trọng hơn, liên quan đến công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo đơn vị. Nhiều ý kiến phản ánh bất cập trong tổ chức cán bộ, sử dụng nhân sự, quản lý tài chính và tài sản công; bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư cũng như việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng được cho là chưa được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

Thanh tra để làm rõ

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, tiềm ẩn nguy cơ mất đoàn kết nội bộ và cho thấy dấu hiệu buông lỏng quản lý, ngày 21.8.2025, Sở Y tế quyết định thành lập đoàn kiểm tra, xác minh các phản ánh tại Trung tâm y tế khu vực Phan Thiết.

Kết quả kiểm tra cùng quá trình theo dõi nhiều năm cho thấy đơn vị này đang đối mặt với nhiều khó khăn, cả khách quan lẫn chủ quan. Bên cạnh tình trạng thiếu bác sĩ, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị y tế thiếu đồng bộ trong khi số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, còn tồn tại những hạn chế kéo dài trong công tác lãnh đạo, quản lý qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa được khắc phục triệt để.

Cụ thể, việc bố trí cán bộ tại một số khoa, phòng có trường hợp chưa đúng quy định về tổ chức bộ máy; công tác quản lý biên chế hợp đồng lao động thiếu minh bạch; việc chấm dứt hợp đồng lao động chưa bảo đảm đầy đủ quy định của bộ luật Lao động.

Đáng chú ý, đơn vị còn để xảy ra tình trạng bố trí cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng không đúng quy định; công tác quy hoạch cán bộ thiếu kết luận về tiêu chuẩn chính trị; chưa xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng một cách bài bản. Bên cạnh đó, còn tồn tại nhiều sai phạm trong đào tạo, sử dụng cán bộ và quản lý nguồn tài chính của đơn vị.

Sở Y tế nhìn nhận, dù đã tổ chức kiểm tra nhưng vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ, toàn diện các tồn tại tại Trung tâm y tế khu vực Phan Thiết. Nguyên nhân là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Y tế không còn cơ quan thanh tra chuyên trách, chỉ thực hiện kiểm tra chuyên ngành theo Nghị định 217/2025/NĐ-CP; thời gian kiểm tra chỉ kéo dài 10 ngày, trong khi các vấn đề về nhân sự, tài chính của đơn vị vốn phức tạp, tồn tại qua nhiều năm và nhiều giai đoạn lãnh đạo.

Đáng lo ngại, Trung tâm y tế khu vực Phan Thiết hiện còn khoản nợ tồn đọng khoảng 70 tỉ đồng, tiềm ẩn nguy cơ không thu hồi được, ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách nhà nước và hoạt động y tế cơ sở. Nếu không sớm làm rõ trách nhiệm và có giải pháp kịp thời, nguy cơ mất khả năng chi trả lương, thiếu vật tư y tế, gián đoạn dịch vụ chăm sóc sức khỏe là hoàn toàn có thể xảy ra.

Từ thực tế trên, Sở Y tế Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chuyển toàn bộ vụ việc tại Trung tâm y tế khu vực Phan Thiết sang Thanh tra tỉnh để tiến hành thanh tra đột xuất, toàn diện.

Theo Sở Y tế, chỉ hoạt động thanh tra với thẩm quyền đầy đủ, thời gian đủ dài và lực lượng chuyên nghiệp mới có thể đưa ra kết luận khách quan, đề xuất giải pháp hiệu quả, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc xử lý, chấn chỉnh, góp phần xây dựng hệ thống y tế tỉnh Lâm Đồng minh bạch, ổn định và bền vững.