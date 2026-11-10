Kiến nghị thu hồi phụ cấp trực của 387 người ở Bệnh viện đa khoa Giá Rai

Chiều 9.11, Thanh tra tỉnh Cà Mau công bố kết luận thanh tra thu, chi tài chính tại Bệnh viện đa khoa Giá Rai, kiến nghị thu hồi hơn 1,25 tỉ đồng phụ cấp trực chi chưa đúng quy định cho 387 người. Kết luận cũng ghi nhận đến ngày 31.5.2026, bệnh viện còn gần 67,15 tỉ đồng nợ phải trả, trong đó hơn 44 tỉ đồng là nợ các nhà cung cấp thuốc .

Đủ người chia ca, vẫn chi phụ cấp trực 24/24 giờ

Theo kết luận thanh tra, bệnh viện có đủ nhân lực để bố trí làm theo ca, kíp hoặc làm thêm giờ. Tuy vậy, bệnh viện vẫn bố trí và chi phụ cấp trực 24/24 giờ vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Theo quy định được dẫn trong kết luận, hình thức trực 24/24 giờ chỉ áp dụng khi thiếu nhân lực và không thể bố trí theo các hình thức trên.

Bệnh viện đa khoa Giá Rai còn gần 67,15 tỉ đồng nợ phải trả, trong đó hơn 44 tỉ đồng là nợ các nhà cung cấp thuốc ẢNH: G.B

Theo kết luận thanh tra có 387 người, với tổng phụ cấp đã chi theo mức trực 24 giờ là hơn 3,7 tỉ đồng. Tính theo mức trực 16 giờ, số tiền là gần 2,5 tỉ đồng. Thanh tra kiến nghị giám đốc bệnh viện thu hồi phần chênh lệch 1,24 tỉ đồng theo danh sách kèm kết luận, đưa về tài khoản bệnh viện để trả nợ. Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Y tế theo dõi, đôn đốc việc thu hồi.

Theo kết luận thanh tra, từ tháng 1.2020 - 5.2026, bệnh viện cho đơn vị nước lọc thuê mặt bằng theo hợp đồng từng năm khi chưa lập đề án sử dụng tài sản công và chưa tổ chức đấu giá. Trong tổng tiền thuê 427 triệu đồng, bệnh viện đã thu 139,3 triệu đồng. Thanh tra đề nghị thu 287,7 triệu đồng còn nợ để nộp ngân sách. Kết luận cũng nêu khoản 330 triệu đồng thuộc diện thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh. Số này bằng tổng tiền thuê sau khi trừ thuế và hao mòn tài sản

Bệnh viện nợ tiền thuốc hơn 44 tỉ đồng, từng mượn kinh phí để trả lương

Theo kết luận thanh tra, đến ngày 31.5.2026, trong tổng số gần 67,15 tỉ đồng nợ phải trả, bệnh viện nợ các nhà cung cấp thuốc hơn 44,08 tỉ đồng, nợ ngân sách nhà nước gần 18,7 tỉ đồng, nợ các đơn vị dịch vụ gần 2,89 tỉ đồng và nợ người lao động gần 1,48 tỉ đồng.

Khoản nợ ngân sách gồm ba phần; trong đó, 3,5 tỉ đồng là phần phải giảm trừ dự toán ngân sách năm 2020 do chi phí tiền lương đã được tính vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh. Bệnh viện còn mượn hơn 13 tỉ đồng từ nguồn ngân sách cấp cho điều trị Covid-19 để trả lương cho khối điều trị gần 2,1 tỉ đồng từ phần kinh phí còn dư của khối dự phòng để trả lương cho khối điều trị trong tháng 1 và 2.2025.

Bệnh viện công lập hạng II này trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau và tự bảo đảm chi thường xuyên. Tính chung cả kỳ thanh tra, tổng thu cao hơn tổng chi hơn 5,28 tỉ đồng. Tuy nhiên, kết luận ghi nhận tình trạng mất cân đối tài chính kéo dài từ năm 2020. Riêng năm 2024, chi vượt thu hơn 30,29 tỉ đồng. Nợ các nhà cung cấp thuốc tăng từ hơn 23,41 tỉ đồng năm 2022 lên hơn 44,08 tỉ đồng vào cuối tháng 5.2026. Thanh tra lưu ý khoản nợ này có thể ảnh hưởng đến việc bảo đảm thuốc, vật tư phục vụ khám, chữa bệnh.

Bệnh viện duy trì nhân lực theo quy mô 300 giường, trong khi công suất sử dụng bình quân khoảng 75%, tương đương 225 giường. Theo tính toán của đoàn thanh tra, từ năm 2020 - 2025, tiền lương và các khoản liên quan đến số nhân lực được xác định vượt nhu cầu là gần 65,5 tỉ đồng. Cùng giai đoạn, bệnh viện chi hơn 13 tỉ đồng để duy tu, sửa chữa tài sản, trong đó hơn 3 tỉ đồng phải chuyển sang năm sau thanh toán.

Kết luận ghi nhận số lượt khám, chữa bệnh chưa đạt kế hoạch, lương tăng trong khi giá dịch vụ chưa điều chỉnh tương ứng. Cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế, thiết bị xuống cấp và dịch Covid-19 giai đoạn 2020 - 2022 cũng gây khó khăn cho việc cân đối tài chính. Về phía bệnh viện, thanh tra chỉ ra dự toán chưa sát nguồn thu, việc sắp xếp nhân lực và kiểm soát chi chưa kịp thời. Bệnh viện vẫn duy trì khám, chữa bệnh liên tục. Thanh tra chưa xác định có yếu tố vụ lợi, tiêu cực và không kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban giám đốc bệnh viện giai đoạn 2020 đến tháng 5.2026. Hai cá nhân được đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm là ông Huỳnh Văn Dũng, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Giá Rai, và ông Châu Hoàng Minh, Phó giám đốc bệnh viện, nguyên Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

Giám đốc bệnh viện được đề nghị tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Tổ chức - Hành chính cùng giai đoạn, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm ông Trần Minh Thi, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng bệnh viện.



