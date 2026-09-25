Thanh tra Cà Mau đề nghị xử lý hành chính 3 doanh nghiệp vi phạm môi trường

Ngày 25.9, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan này đã công bố các kết luận thanh tra về công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại 4 doanh nghiệp và đề nghị xử lý hành chính 3 doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp được thanh tra gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Phúc Ngọc Sông Đốc, Công ty TNHH chế biến bột cá Promax và Công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Lộc.

Thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường xem xét, xử lý hành chính theo thẩm quyền đối đối với 3 doanh nghiệp vi phạm ẢNH: G.B

Đối với Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú, có địa điểm hoạt động tại khóm Thanh Điền, phường Lý Văn Lâm, kết luận thanh tra xác định công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

Công ty cũng thực hiện các công trình xử lý chất thải theo giấy phép; mẫu nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Thanh tra tỉnh không kiến nghị xử lý hành chính hoặc kinh tế đối với doanh nghiệp này.

Đáng chú ý là trường hợp Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Phúc Ngọc Sông Đốc, chuyên sản xuất bột cá tại ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hưng.

Đoàn thanh tra lấy một mẫu nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý tại vị trí xả ra sông Ông Đốc. Kết quả phân tích cho thấy 4/10 thông số vượt giá trị cho phép theo QCVN 11-MT:2015/BTNMT, cột B. Cụ thể, nhu cầu ô xy sinh hóa (BOD5) vượt 1,65 lần; tổng nitơ vượt 1,07 lần; nhu cầu ô xy hóa học (COD) và amoni cùng vượt 1,05 lần.

Kết luận thanh tra xác định hành vi này thuộc trường hợp phải xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Tại Công ty TNHH chế biến bột cá Promax, có địa điểm hoạt động tại ấp 12, xã Sông Đốc, cơ quan thanh tra xác định doanh nghiệp không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ năm 2024 đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Lộc, có địa điểm hoạt động tại ấp Ninh Thạnh 1, xã Hồng Dân, không quan trắc đầy đủ các thông số theo Giấy phép khai thác nước dưới đất số 56/GP-UBND ngày 30.12.2024.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường xem xét, xử lý hành chính theo thẩm quyền đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Phúc Ngọc Sông Đốc, Công ty TNHH chế biến bột cá Promax và Công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Lộc.