Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo hủy việc giải thể Hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa ký ban hành thông báo kết luận thanh tra việc giải quyết khiếu nại của Hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà (gọi tắt là hợp tác xã), xã Yên Xuân, TP.Hà Nội.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ẢNH: BÁO THANH TRA

Khiếu nại gần 20 năm vì bị giải thể bắt buộc

Hợp tác xã thành lập năm 1999 trên cơ sở tổ hợp tác gồm: các ông Trần Văn Cầu, Nguyễn Ngọc Nguyên, Trần Duy Tiến (con ông Cầu), Nguyễn Đức Ngọc (con ông Nguyên) và các xã viên khác. Trụ sở đặt tại xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ.

Tháng 11.1999, UBND huyện Lương Sơn cũ ra quyết định giao đất lâm nghiệp cho hợp tác xã với tổng diện tích hơn 280 ha. Trong đó, 250 ha đất đã được UBND xã Tiến Xuân cấp cho tổ hợp tác của các ông Cầu, Nguyên, Tiến và Ngọc thuê từ năm 1995.

UBND huyện sau đó cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hợp tác xã với phần diện tích hơn 280 ha, thời hạn sử dụng đến 8.11.2049.

Năm 2002, khi tiến hành đại hội, ban quản trị hợp tác xã biểu quyết khai trừ vợ chồng ông Nguyên với lý do không tham gia đầy đủ hoạt động, không đảm bảo ngày công lao động.

Ông Nguyên sau đó khiếu nại, tố cáo hợp tác xã hoạt động không đúng quy định pháp luật. Vào cuộc thanh tra, UBND huyện phát hiện một số vi phạm, do đó ban hành quyết định đình chỉ hoạt động sản xuất, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tạm thời thu hồi giấy chứng nhận sử dụng đất và con dấu của hợp tác xã.

Không đồng ý, ông Cầu đại diện hợp tác xã gửi đơn khiếu nại. Sau thời gian dài giải quyết, đến năm 2007, UBND huyện ban hành quyết định giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã, theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Hợp tác xã tiếp tục khiếu nại.

Vụ việc kéo dài cho đến nay, khi Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra, chỉ ra nhiều điểm chưa đúng trong quá trình giải quyết của một số cơ quan có thẩm quyền.

Một góc Hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà ẢNH: BÁO THANH TRA

Kiến nghị bãi bỏ quyết định giải thể

Theo cơ quan thanh tra, UBND huyện Lương Sơn cũ căn cứ việc hợp tác xã không thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp theo yêu cầu của tỉnh Hòa Bình cũ để ra quyết định giải thể bắt buộc là không phù hợp. Việc này không đúng với khoản 2 điều 42 luật Hợp tác xã năm 2003 về các trường hợp giải thể bắt buộc.

Trách nhiệm này thuộc về UBND tỉnh Hòa Bình cũ, UBND huyện Lương Sơn cũ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra việc giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cũ và Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cũ có nhiều điểm chưa phù hợp. Nhiều vi phạm của hợp tác xã không thuộc trường hợp giải thể bắt buộc, đã được xử lý, khắc phục nhưng không được xem xét khi giải quyết khiếu nại.

Do đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ban hành quyết định "bãi bỏ quyết định của UBND huyện Lương Sơn cũ về việc giải thể bắt buộc", theo khoản 19 điều 17 luật Tổ chức chính quyền địa phương.

UBND TP.Hà Nội được yêu cầu giao cơ quan chức năng hướng dẫn hợp tác xã hoàn thiện các thủ tục củng cố tổ chức và các nội dung khác theo quy định của luật Hợp tác xã hiện hành; từ đó để tiếp tục hoạt động, nếu hợp tác xã vẫn có nhu cầu.

Đồng thời, rà soát, tham mưu, xử lý theo quy định với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng thẩm quyền; xác định nghĩa vụ tài chính về đất, nếu có; thực hiện thủ tục để điều chỉnh diện tích đất lâm nghiệp của hợp tác xã do đã cắm mốc mở rộng vườn quốc gia Ba Vì.

Cơ quan thanh tra cũng đề nghị Hà Nội chỉ đạo rà soát, xử lý dứt điểm với một số công trình vi phạm trên đất của hợp tác xã chưa được khắc phục triệt để. UBND xã Yên Xuân làm việc với hợp tác xã và ông Nguyễn Ngọc Nguyên để yêu cầu các bên phối hợp, có biện pháp giải quyết dứt điểm quyền lợi của ông Nguyên tại hợp tác xã, không để tranh chấp kéo dài.

Trường hợp không thống nhất được thì hướng dẫn các bên khởi kiện tại tòa án.